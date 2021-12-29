Фабрика заключённых

Руслан Никитин с супругой

1 февраля 2008 года тверской бизнесмен Эдуард Цеван оставил машину на парковке и пропал. Его тело нашли в лесу через 5 дней, оно было закопано в яме. Прошло 13 лет, и виновные нашлись. Ими стали четверо предпринимателей, а из доказательной базы — лишь удивительно одновременные и одинаковые показания людей из мест лишения свободы. Правдивы ли они? Или следствие избавляется от «висяков» всеми возможными способами?

Всё началось с Виталия Гаджиева. Это человек, который на данный момент отбывает наказание за убийство в ИК-6 г. Бежецка. На него по этому делу давал показания Быковченко, с которым они дружили семьями. Попав в тюрьму, Гаджиев, по словам его адвоката Николая Сурикова, с самого начала стал интересен правоохранителям как информатор о преступлениях. Ему обещали, ему угрожали. Он делал то, что ему говорили. Быковченко попал в тюрьму благодаря его ложным показаниям.

Виталий Урбанович

По всей видимости, Гаджиев устал ждать выполнения обещаний за помощь в раскрываемости преступлений, пусть даже и ценой многих лет жизни невиновных в них людей. Поэтому, когда к нему в очередной раз пришли, чтобы закрыть уже давно нераскрытое дело об убийстве Эдуарда Цевана, тот отказался. Хотя вероятно ему сказали указать лишь на одного человека — Олега Стрелецкого.

Отказавшись, Гаджиев сам стал одним из ключевых персонажей этой истории. Трое других заключённых (Быковченко и Ларенков, которые сидят по ложным обвинениям от него самого, плюс человек, отбывающий наказание в исправительной колонии Ржева), как и хотели их покровители, сообщили на допросе о том, что им известно, кто стоит за резонансным убийством 2008 года. По их словам, заказчиком был человек по имени Александр, а исполнителями — Олег Стрелецкий, Виталий Урбанович и Руслан Никитин. По словам адвоката, обо всём этом им якобы рассказал Виталий Гаджиев, который это отрицает, а до его допроса у следователей пока, видимо, так и не дошли руки. Он участвовал только в очной ставке. 29 октября все, на кого указали заключённые, были задержаны и заключены под стражу уже на следующий день. 14 декабря суд продлил их арест ещё на 2 месяца.

Адвокаты задержанных предпринимателей утверждают, что кроме этих показаний из мест лишения свободы со ссылкой на человека, который всё отрицает, следствием до сих пор не было предъявлено ни одного доказательства. Иван Шилов, представляющий интересы Стрелецкого, заявил, что доказательств невиновности гораздо больше, а что самое главное — это факты. Среди них: отсутствие телефонных соединений обвиняемых со станциями рядом с местом преступления. «А также алиби всех подозреваемых и экспертизы, в том числе молекулярно-генетические», — добавил защитник Коликова Евгений Амбарцумян (Амбарцумян в прошлом полковник юстиции). По словам адвокатов, алиби следствием никак не рассматриваются и не проверяются.

Возможно, именно отсутствие доказательств вины стало причиной серьёзного давления, которое оказывалось теперь уже не только заключённых, но и на подозреваемых, их родственников и даже детей.

В конце октября во время обыска в квартире Александра Коликова в Балашихе его супруге было предложено рассказать об убийстве, иначе что-то «нехорошее» может случиться с их тремя детьми. По словам Светланы, угрозы на этом не закончились. Её отделили от детей, отвели в разные комнаты. Жену Коликова настоятельно убеждали в том, что нужно подтвердить, что Александр был заказчиком убийства Эдуарда Цевана в 2008 году. Женщине, не понимающей, о чём вообще идёт речь, сообщили, что «вспомнить» эту информацию обходимо, потому что ПДН и опека уже в пути.

Через месяц правоохранители ворвались в квартиру сотрудника инженерной компании. От него хотели услышать, что один из подозреваемых угнал автомобиль Лексус в 2015 году. Недоумевающего Белякова, отказавшегося давать ложные показания, отправили в изолятор на двое суток, чтобы хорошенько всё обдумал. Ему неустанно напоминали о том, что при нём в любой момент могут обнаружить запрещённые вещества, а он не Иван Голунов, ему никто не поможет.

Мать задержанного Олега Стрелецкого, Алла, рассказала, что его держат в одиночной камере и лишают питьевой воды.

«Палочная» система в правоохранительных органах ни для кого не является тайной. Но поголовное использование заключённых для оговоров и раскрытия дел, мощнейшее давление на связанных с обвиняемыми людьми, в том числе на мать троих детей — это явно за гранью. Получается, что люди, живущие на наши налоги, заставляют людей, которые «сидят» на наши налоги, оговаривать тех, кто эти налоги платит. К примеру, выручка компании одного из подозреваемых в убийстве, Виталия Урбановича, за прошлый год составила более 2 млрд рублей. Помимо строительства домов и капитальных объектов, «Меринг Груп» известна возведением с нуля школы с 4 учебными блоками, 2 бассейнами и современным оборудованием. Это было первое образовательное учреждение, построенное в Твери что называется «в чистом поле» за 20 лет. Кроме этого, компания брала на себя обязательства по возведению детских садов, ФОКов, достройке домов обанкротившейся «СУ-155». Отличная репутация среди заказчиков позволила «Меринг Груп» открыть для себя и столичный рынок, где девелопер занимается строительством домов по реновации. Интересно, какая часть от больших налоговых отчислений этой компании направляется на поддержание «фабрик заключённых»?.