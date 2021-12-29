Умерла больная раком мозга жена Малахова

Умерла больная раком жена композитора Алексея Малахова Фото: СОЦСЕТИ

У близких друзей Аллы Пугачевой случилось горе. Умерла больная раком жена композитора Алексея Малахова, которую Примадонна спасала от глиобластомы девять лет.

Алексей Малахов рассказал о постигшем его горе. Он сообщил о смерти жены Светланы от рака. "Ты всегда будешь в моем сердце. Я не знаю, что писать, я никогда не терял любимых людей! Ты моя единственная, первая и последняя любовь, часть моей жизни, моего сердца и мать нашей дочки", - написал в блоге мужчина.

Малахов сообщил, что его супруга боролась с онкологическим заболеванием с 2012 года. "Но нет никаких лекарств. Я посылал всех врачей, которые говорили мне десять лет назад, пять лет назад, два года назад, полгода назад, каждый раз: «Вы должны крепиться, осталось полгода». Я не хотел в это верить и не хочу верить теперь. Я ненавижу все эти слова: «соболезную и земля пухом». Как будто луч солнца ушел навсегда", - поделился музыкант своей болью.

Напомним, когда у Светланы диагностировали рак, то Алексей нашел лучших специалистов в Киеве, которые пытались спасти женщину. Но все усилия оказались тщетны.

На помощь супругам пришла Алла Пугачева. Она отыскала хорошую клинику в Италии. Именно там после многомесячного лечения у женщины началась ремиссия.

Болезнь вернулась в 2018 году. Алексей и Светлана были в отчаянии, но все равно приняли решение бороться. Последние месяцы жизни женщины были особенно ужасными. Обедневший композитор искал деньги на лечение любимой. Бросил клич по соцсетям. Теперь, когда жены не стало, Малахову придется одному поднимать маленькую дочь.