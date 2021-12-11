Алла Пугачева в ажурных чулках и кожаном мини сразила наповал

Алла Пугачева экстремально похудела. Фото: Instagram.com

Алла Пугачева с каждым днем все краше. Примадонна экстремально похудела. А еще простилась с балахонами и стала отдавать предпочтение молодежным нарядам. На днях Максим Галкин сфотографировал жену в модных чулках и кожаном мини-платьице.

Максим Галкин без ума от Аллы Пугачевой. Он активно хвастается красотой своей избранницы. На этот раз шоумен показал Примадонну в дерзком наряде. "Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" - подписал жаркий кадр шоумен.

На днях Максим Галкин сфотографировал жену в модных чулках и кожаном мини-платьице. Фото: Instagram.com

Алла Борисовна в кадре показала осиную талию и точеные ноги. Благодаря стройной фигуре артистка выглядит моложе на несколько десятков лет. Теперь Алла Борисовна сбросила прочь балахоны и наряжается в дерзкое мини. На этот раз она надела кожаное платье, кружевные чулки и высокие сапоги.

Модный образ сразил поклонников наповал. Тотал-блэк определенно молодит певицу. Впрочем, поклонники не раз отмечали, что звезда молодеет с каждым днем все больше.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке вот уже десять лет. Супруги воспитывают двойняшек: восьмилетних Лизу и Гарри. 72-летняя исполнительница хита "Миллион алых роз" каждую минуту старается быть рядом с отпрысками. Публика не раз отмечала, что именно рядом с молодым мужем легендарная артистка стала выглядеть по-настоящему счастливой.