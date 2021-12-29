В миллиметре от позора: экстремальное декольте Ирины Пеговой ошеломило Ивана Урганта

Экстремальное декольте Ирины Пеговой ошеломило Ивана Урганта Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Пегова по праву считается одной из самых эффектных актрис. Роскошной фигуре звезды сериалов завидуют женщины. Ну а мужчины сходят с ума от соблазнительных форм блондинки. На днях Ирина пришла в гости к Ивану Урганту. При виде красавицы ошеломленный телеведущий на несколько секунд окаменел.

Ирина Пегова выбрала очень откровенный наряд для съемки в шоу "Вечерний Ургант". Актриса сильно рисковала, выбирая наряд для появления в студии. Дело в том, что знаменитость решила блеснуть своим главным достоинством и надела атласное платье с экстремальным декольте. При малейшем движении у артистки спадали лямки.

Казалось, Пегова находится буквально в миллиметре от позора. Пышный бюст Ирины в прямом смысле выпрыгивал из тесного плена.

Смелый выбор гостьи не мог не отметить Иван Ургант. Глубоко женатый ведущий впился глазами в выдающуюся часть тела звезды. Отец дочерей в шутку поблагодарил актрису за ее "глухое" платье.

Сама блондинка кокетливо отшучивалась. Мол, она так нарядилась из-за жары на съемочной площадке. "У вас в студии очень жарко", - томно произнесла знаменитость, закатив глаза.

Кстати, зрители выпуска с участием Пеговой с интересом разглядывали не только ее гостеприимное декольте, но и кольцо на том самом пальце. Актриса с недавних пор носит украшение на правой руке, чем провоцирует слухи о скорой свадьбе с таинственным избранником.

Недавно Ирина, впрочем, рассказывала, что ее пока рано поздравлять. "Это просто кольцо. Я ношу кольца на всех пальцах, это ни о чем не говорит. У меня нет навязчивой идеи выйти замуж. Сложится - значит, сложится, не сложится - и не надо… У меня просто был негативный опыт, ничего хорошего штамп мне не принес", - делилась она, имея ввиду свой неудачный брак с Дмитрием Орловым.

Разводились артисты, как известно, со скандалом. Делили дом, квартиру, деньги. И дочь. Был период, когда Ирина не разрешала мужу приближаться к наследнице. Артист тогда сильно пил. "Ира три года терроризировала меня... Во время скандалов я всеми силами себя сдерживал, чтобы не сорваться. Иногда думал: может, стоило как следует наподдать, чтобы потом неповадно было?.." - говорил Орлов. В 2019 году он признался, что не держит зла на Иру.