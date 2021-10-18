Как сейчас выглядит первая жена Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Ургант был женат дважды. Сейчас он женат на Наталье Кикнадзе. Они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Брак телеведущего с первой женой Кариной Авдеевой продлился всего полтора месяца. О судьбе женщины практически ничего не известно.

Иван Ургант в 18 лет женился на Карине Авдеевой. Они познакомились на одной из местных дискотек под Санкт-Петербургом. Эффектная красавица в узких джинсах по последней моде была звездой танцпола.

Студентка Петербургского университета культуры была старше избранника на четыре года. Поженились молодые через два месяца после знакомства. Родители Ивана восприняли этот союз без восторга. "Мы не одобряли этот брак, - признавался отец телеведущего Андрей Ургант. - Потому что Карина была значительно старше Вани".

Карина Авдеева Фото: СОЦСЕТИ

Пара скромно зарегистрировала свои отношения. Чтобы отпраздновать событие, собрали близких друзей. Свадьбу отпраздновали в квартире, а жить вместе начали в родительском доме жениха на Фонтанке. "Карина не афишировала роман с Иваном, - делилась однокурсница девушки. - Она даже свадьбу скрыла. Никого из институтских не позвала. Случилось это накануне защиты диплома, весной. Так понимаю, что они подали заявление чуть ли не в тот день, когда Ваньке 18 стукнуло".

Но через полтора месяца супруги развелись. Звездную фамилию Карина носит по сей день. Практически сразу после расставания с Ургантом девушка стала супругой обеспеченного питерского бизнесмена. В этом браке у них родился ребенок. Через какое-то время после рождения малышки пара официально развелась.

После второго неудачного брака Карина принципиально искала мужчину на сайте знакомств. Вскоре ей написал бизнесмен из Германии. Карина вышла замуж в третий раз и переехала в Германию. Своих детей у супругов нет, мужчина удочерил ребенка жены от второго брака.

Напомним, долгие годы Иван Ургант счастлив с Натальей Кикнадзе, которую называет своей первой любовью. У пары есть четыре ребенка, из которых двое - общие, а еще двое - дети супруги от первого мужа.