Налоговая служба США потребовала задекларировать доходы, полученные незаконным путем

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Служба внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS), занимающаяся сбором налогов и осуществляющая контроль за соблюдением законов в сфере налогообложения, опубликовала требования, согласно которым средства, полученные незаконным путем, должны быть указаны в налоговой декларации.

– Если вы воруете собственность, вы должны указать ее справедливую рыночную стоимость в своем доходе в том году, в котором вы ее украли, если вы не вернете ее законному владельцу в том же году, – приводит выдержку из положений IRS газета USA Today.

Размещенный в Twitter пост с требованиями IRS моментально стал вирусным и собрал множество комментариев. Большинство из пользователей соцсети интересовались, действительно ли подобное положение существует.

По утверждению USA Today это на самом деле так, декларировать нужно все, включая доходы от продажи наркотиков, полученные взятки, средства, полученные от продажи краденного.

В IRS наличие требований на сайте ведомства подтвердили, но от комментариев по этому поводу отказались.

В это же время пользователи Twitter веселятся вовсю, комментируя положения налоговой службы:

– Если я украду кучу телевизоров, а потом их украдут у меня, могу ли я списать это в убытки?

– Неужели это действительно может быть?

– А если я задекларирую украденное, оно станет легальным?

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