Виктория Дайнеко перестала скрывать своего красавца-бойфренда

Актер Владимир Хацкевич сыграл главную роль в клипе Дайнеко «Зимняя Любовь». Фото: Личный архив

На премьеру «Матрицы. Воскрешение» Виктория Дайнеко пришла с новым бойфрендом. Избранником 34-летней певицы стал 28-летний актер Владимир Хацкевич.

Похоже, отношения пары развиваются стремительно, поскольку Хацкевич сыграл главную роль в клипе Дайнеко «Зимняя Любовь».

- «Зимняя Любовь» для меня - песня о счастье. О том, что оно случается, когда его не ждёшь и наполняет светом жизнь. Каждый раз радуюсь, когда слушаю её и танцую,-так охарактеризовала красотка свою новую работу.

Фото: Личный архив

Автором и композитором песни выступила певица Юлия Черняева, известная под псевдонимом «Лампочка». Это не первое сотрудничество двух артисток. Ранее Черняева приняла участие в записи EP для Виктории под названием «Я-зима», вышедшем в феврале 2021 года, в поддержку которого певица выпустила видеоклип на песню «Если бы знал ты».

Фото: Личный архив

-Песня «Зимняя Любовь» появилась примерно в то же время, что и EP – «Я-Зима», но она очень сильно отличалась по настроению и атмосфере. Когда я услышала финальную версию, мне незамедлительно захотелось выпустить песню и снять на неё клип, но за окном была уже весна, что шло вразрез с новогодним настроением в композиции. Так, пришлось отложить релиз почти на целый год,- прокомментировала Виктория Дайнеко.

Фото: Личный архив

Режиссёром клипа выступил известный российский фотограф Александр Мультиков (Multikov), для которого работа над видеорядом стала дебютной.

-В ноябре мы начали подготовку к релизу песни «Зимняя Любовь» и первым человеком, о котором я подумала в качестве режиссёра был мой друг, талантливый фотограф Александр Мультиков. Для него это было откровенным сюрпризом, так как ранее Саша не снимал клипы. Но наше общее рвение к творческим экспериментам привело обоих на съемочную площадку,-сообщила певица.

Александр Мультиков в беседе о съемочном процессе, поделился некоторыми подробностями сюжетной линии: «Мы хотели создать волшебную, новогоднюю историю. Эта история о любви, о взаимодействии двух красивых молодых людей, о том, как они наслаждаются зимой и дарят друг другу своё тепло».