Телефонный разговор Путина и Байдена: почему президенты России и США решили созвониться за сутки до наступления 2022 года

Вечером в четверг состоится телефонный разговор руководителей России и США. Фото: REUTERS

Стало известно, что в этот четверг поздно вечером, в 23.30 состоится телефонный разговор руководителей России и США. Факт и время беседы Путина и Байдена подтвердили и Белый дом, и Кремль. «Будет обсужден ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией» - сообщили из Вашингтона. Имея ввиду переговоры представителей двух ядерных супердержав в первой половине января в Женеве.

«КП» обратилась за комментарием к члену президентского совета по правам человека Богдану Безпалько.

- Богдан Анатольевич, это разговор президентов за 24 часа до наступления нового года предваряется сообщением из США, что «Байден заявит о готовности отреагировать в случае вторжении России на Украину». Но и скажет о дипломатическом пути урегулирования.

- Это говорит о том, что стороны заинтересованы в достижении компромисса. Да, каждая на своих условиях. И предметом компромисса должна быть Украина. Интересно то, что Россия и США договариваются напрямую о судьбах Украины.

- Есть ведь иные форматы, например, нормандский…

- Есть. Но в данном случае не спрашивают ни Зеленского, ни даже Евросоюз. Это, в том числе, показывает, насколько условны нормандский и иные форматы, формула Шайнмайера. И кто в реальности влияет на происходящее на Украине.

- Но не все это понимают и принимают.

- То, что доносится публике, то, что ей доносят – лишь верхушка айсберга. Ведь Джо Байден делал раньше заявления противоположного характера. О том, что США не будут прямо вмешиваться в случае военного конфликта между Украиной и Россией. Очевидно, что речь может пойти о разграничении сфер влияния. На Украине или в отношении Украины. На постсоветском пространстве тема Украины играет все большую роль. Для российского руководства точно.

- Почему выбрано такое время для разговора – у нас фактически полночь. Американцам удобно – нам не очень-то. Или просто нашли окно в графике?

- Допускаю разные варианты. Во время последних переговоров онлайн между Путиным и Байденом там и договаривались о встрече до Нового года. Потому сегодняшние ночные переговоры – в рамках достигнутой ранее договоренности.

- Президенты будут уточнять повестку переговоров, которые ожидаются 10 или 12 января между Россией и США?

- Это вполне возможно. Вероятно, так и будет. То, что переговоры идут с такой частотой, говорит о важности и темы обсуждения, и самого факта переговоров.

- Важно ли, кто был инициатором предстоящего разговора – российская или американская сторона?

- Инициатор здесь слово весьма условное. Раз уж они в начале декабре решили, что до Нового года пообщаются еще раз, то дальше работают, досогласовывают офисы, службы двух президентов. Не будут же сами президенты уточнять между собой, когда же именно им созвониться. Да, графики согласовали – и переговоры пройдут.

- Некая ультимативность появилась накануне переговоров?

- Это работа на публику. Совсем не обязательно, что эта– ультимативность прозвучит реально в переговорах. Если бы вся точка зрения США заключалась в ультиматуме – никакие переговоры не были бы нужны. Оглашается ли он публично или с глазу на глаз – значения не имеет.

- Что в повестке может быть, кроме Украины?

- Если состоятся переговоры представителей России и США 10 января, значит, сегодняшний разговор двух глав государств, в ночь на 31 декабря, окажется продуктивным. Они навстречу друг другу идут. Какая-то часть переговоров будет выброшена в публичное пространство. Думаю, будут продуктивными. Результат хотя бы в том, что стороны продолжают надеяться на переговоры - и вести их последовательно. Да, я тут осторожный оптимист.