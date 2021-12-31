"Уходят гении и глыбы": Владимир Меньшов, Александр Градский и другие великие, которых забрал у нас 2021 год

Василий Лановой прожил долгую жизнь. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

2021-й стал еще одним годом больших потерь от коронавируса, в том числе - годом прощания с выдающимися артистами, на фильмах, песнях и программах которых выросли несколько поколений. Одни называют их глыбами отечественной культуры, другие - титанами, третьи - гениями, а кто-то всеми эпитетами сразу. Но как ни назови, этих людей объединяет главное: они не скатились к дешевой моде, не заигрывали с невзыскательной публикой. И словно в янтаре, в них застыла прекрасная эпоха, о которой теперь остается лишь вспоминать.

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ

16 января 1934 - 28 января 2021

Капитан Грей из "Алых парусов", Вронский из "Анны Карениной", Вольф из "Семнадцати мгновений весны"… Замечательный актер, который считался одним из главных аристократов и образцовым офицером советского кинематографа, умер от коронавируса в считанные дни после своего 87-ого дня рождения. Его он встретил в больнице: Василия Семеновича госпитализировали в первые дни Нового года. Почти месяц артист боролся с вирусом, но в последние сутки его состояние резко ухудшилось: реанимация, ИВЛ, клиническая смерть...

Почти всю жизнь Лановой посвятил Театру имени Вахтангова, где прослужил шесть десятилетий. Сцену он мастерски совмещал с кино: на счету актера - более 120 ролей. Красивый, с благородными чертами лица - в Народного артиста СССР, казалось, были влюблены все женщины страны. Раньше Василий Семенович сердился, когда его называли секс-символом отечественного кинематографа, но в последние годы лишь отшучивался: "Значит, у женщин хороший вкус!".

АНДРЕЙ МЯГКОВ

8 июля 1938 - 18 февраля 2021

Чтобы навсегда стать народным любимцем, Андрею Мягкову хватило всего двух ролей - Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Новосельцева в "Служебном романе". Однако, эти кинохиты были лишь эпизодом в большой фильмографии артиста: Мягков играл Алешу в "Братьях Карамазовых", Ленина в фильме "Надежда", потом едва не погиб на съемках "Жестокого романса" в сцене на воде... Еще один его талант - детективный жанр: накануне 70-летия Андрей Васильевич решил стать писателем. В 2007-м вышел его детективный роман "Сивый Мерин", по которому снят одноименный сериал.

Уход артиста был внезапным. Ночью он потерял сознание и скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Чтобы навсегда стать народным любимцем, Андрею Мягкову хватило всего двух ролей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕКАТЕРИНА ГРАДОВА

6 октября 1946 - 22 февраля 2021

Популярность радистки Кэт из культовой ленты "Семнадцать мгновений весны" оказалась такой огромной, что Градова затмила даже своего звездного супруга Андрея Миронова. Тогда никто и представить не мог, что этот триумф на самом деле - начало конца: всего через два года, в 1975-м, семья распалась, а спустя шесть лет Екатерина Градова сыграла последнюю роль - эффектной блондинки Светланы Петровны Волокушиной, подружки вора в законе Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя". Из-за тяжелой и загадочной болезни она навсегда распрощалась с актерской профессией.

Екатерина Градова

Несмотря на целый ряд хронических болячек, которыми страдала Екатерина Георгиевна, ее смерть стала внезапной и неожиданной. Утром 22 февраля артистку госпитализировали с инсультом. Пытаясь спасти Градову, врачи приступили к операции, но сердце знаменитой пациентки не выдержало.

ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ

17 сентября 1939 - 5 июля 2021

За славой оскароносного режиссера, который вошел в историю с фильмом "Москва слезам не верит", как-то померк тот факт, что по основному образованию Владимир Меньшов был актером: в его копилке полторы сотни самых разных работ. А от культовой мелодрамы, принесшей ему золотую статуэтку, Меньшов поначалу не испытывал восторга: вносил правки в сценарий, долго не мог найти актрису на главную роль и утвердил жену Веру Алентову, лишь когда отсеялись все остальные претендентки.

Коварный вирус убил 81-летнего актера и режиссера всего за 13 дней Фото: Иван МАКЕЕВ

От злополучной "короны" Владимир Валентинович собирался сделать прививку, но из-за серьезных противопоказаний вакцинацию пришлось отложить. О том, что с 22 июня артист находится в больнице с подтвержденным анализом на Covid-19, стало известно лишь через несколько дней, когда Меньшов не появился на запланированном мероприятии. Коварный вирус убил 81-летнего актера и режиссера всего за 13 дней.

ИГОРЬ КИРИЛЛОВ

14 сентября 1932 - 30 октября 2021

Прославленный диктор советского телевидения, чей узнаваемый глубокий баритон стал символом программы "Время", последние месяцы жизни провел в больнице. Из-за тромбов 89-летнему Игорю Леонидовичу пришлось ампутировать ногу, и этот удар он мужественно пережил: созванивался с близкими по видеосвязи, просил принести ему в палату одеколон, строил планы на 90-летний юбилей... Но когда артист уже шел на поправку и готовился к выписке, расхаживаясь в ходунках, его ослабленный организм сразил коронавирус...

Диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, ноябрь 1965 года. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

Голос диктора №1 в СССР знали все: Игорь Кириллов более 40 лет передавал главные новости Союза. Именно он сообщил о полете в космос Юрия Гагарина, вел трансляции парадов на Красной площади, "Голубые огоньки" и "Песню года"... "Мне думается, самое важное в профессии диктора, ведущего - это добиться доверия зрителей", - говорил Кириллов. А вот комплименты от коллег артист всячески пресекал. "Я не мэтр! - заявлял он. - Я - метр восемьдесят три!".

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

3 ноября 1949 - 28 ноября 2021

О том, что наставник "Голоса" тает на глазах, знали не только самые близкие. Да, от телезрителей многое оставалось скрыто: они не видели, что артиста привозят на съемки в кровати; что без посторонней помощи он уже не может ходить... Но даже по ту сторону экрана было заметно: певец задыхается, говорит с одышкой, давно не смеется, а только вымученно улыбается. Говорят, от съемок ослабленного после ковида Александра Борисовича отговаривали всем миром, но, видимо, свои последние дни он хотел провести именно так: при полном зале, в свете софитов и окружении талантов. Умер певец в больнице, куда его доставили прямо из павильона "Мосфильма": его убили инсульт и последовавший за этим инфаркт.

Градский остался навсегда в истории отечественной музыки как выдающийся композитор и исполнитель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, звездой "Голоса" Александр Градский был разве что для поколения зумеров. Сам он с юных лет без ложной скромности называл себя гением, и с этим мало кто мог поспорить. Возглавивший рок-движение еще в советские годы, Градский пережил его и остался навсегда в истории отечественной музыки как выдающийся композитор и исполнитель. Александр Борисович рассказывал, что однажды Лещенко ему сказал: "Хорошо, Санёчек, что тебя мало показывают по телевизору. Если бы тебя много показывали, мы все должны были бы застрелиться..."

НИНА УРГАНТ

4 сентября 1929 - 3 декабря 2021

Родоначальница династии знаменитых артистов (сын Андрей Ургант, внук Иван Ургант) прожила долгую жизнь, наполненную яркими событиями и ролями. Сниматься она начала в 25, но по-настоящему знаменитой проснулась лишь спустя 16 лет - после выхода ленты "Белорусский вокзал". Сцена, в которой бывшая санитарка Рая под гитару поет песню Окуджавы про "десятый наш десантный батальон" - именно так большинство зрителей запомнили Нину Ургант.

В последнее время Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, которая приковала ее к кровати

Больше всех на свете Нина Николаевна любила внука, которого называла исключительно Ванята. Он и сам не знал, почему. "Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить", - трогательно признавался телеведущий. В последнее время Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, которая приковала ее к кровати. Иван каждый день звонил любимой бабушке, а когда бывал в Петербурге, непременно заходил в гости. Несомненно, эта забота продлила артистке жизнь.

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