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Звезды31 декабря 2021 4:00

"Уходят гении и глыбы": Владимир Меньшов, Александр Градский и другие великие, которых забрал у нас 2021 год

Вспоминаем больших артистов, жизнь которых оборвалась в уходящем году
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Василий Лановой прожил долгую жизнь. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Василий Лановой прожил долгую жизнь. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

2021-й стал еще одним годом больших потерь от коронавируса, в том числе - годом прощания с выдающимися артистами, на фильмах, песнях и программах которых выросли несколько поколений. Одни называют их глыбами отечественной культуры, другие - титанами, третьи - гениями, а кто-то всеми эпитетами сразу. Но как ни назови, этих людей объединяет главное: они не скатились к дешевой моде, не заигрывали с невзыскательной публикой. И словно в янтаре, в них застыла прекрасная эпоха, о которой теперь остается лишь вспоминать.

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ

16 января 1934 - 28 января 2021

Капитан Грей из "Алых парусов", Вронский из "Анны Карениной", Вольф из "Семнадцати мгновений весны"… Замечательный актер, который считался одним из главных аристократов и образцовым офицером советского кинематографа, умер от коронавируса в считанные дни после своего 87-ого дня рождения. Его он встретил в больнице: Василия Семеновича госпитализировали в первые дни Нового года. Почти месяц артист боролся с вирусом, но в последние сутки его состояние резко ухудшилось: реанимация, ИВЛ, клиническая смерть...

Почти всю жизнь Лановой посвятил Театру имени Вахтангова, где прослужил шесть десятилетий. Сцену он мастерски совмещал с кино: на счету актера - более 120 ролей. Красивый, с благородными чертами лица - в Народного артиста СССР, казалось, были влюблены все женщины страны. Раньше Василий Семенович сердился, когда его называли секс-символом отечественного кинематографа, но в последние годы лишь отшучивался: "Значит, у женщин хороший вкус!".

АНДРЕЙ МЯГКОВ

8 июля 1938 - 18 февраля 2021

Чтобы навсегда стать народным любимцем, Андрею Мягкову хватило всего двух ролей - Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Новосельцева в "Служебном романе". Однако, эти кинохиты были лишь эпизодом в большой фильмографии артиста: Мягков играл Алешу в "Братьях Карамазовых", Ленина в фильме "Надежда", потом едва не погиб на съемках "Жестокого романса" в сцене на воде... Еще один его талант - детективный жанр: накануне 70-летия Андрей Васильевич решил стать писателем. В 2007-м вышел его детективный роман "Сивый Мерин", по которому снят одноименный сериал.

Уход артиста был внезапным. Ночью он потерял сознание и скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Чтобы навсегда стать народным любимцем, Андрею Мягкову хватило всего двух ролей

Чтобы навсегда стать народным любимцем, Андрею Мягкову хватило всего двух ролей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕКАТЕРИНА ГРАДОВА

6 октября 1946 - 22 февраля 2021

Популярность радистки Кэт из культовой ленты "Семнадцать мгновений весны" оказалась такой огромной, что Градова затмила даже своего звездного супруга Андрея Миронова. Тогда никто и представить не мог, что этот триумф на самом деле - начало конца: всего через два года, в 1975-м, семья распалась, а спустя шесть лет Екатерина Градова сыграла последнюю роль - эффектной блондинки Светланы Петровны Волокушиной, подружки вора в законе Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя". Из-за тяжелой и загадочной болезни она навсегда распрощалась с актерской профессией.

Екатерина Градова

Екатерина Градова

Несмотря на целый ряд хронических болячек, которыми страдала Екатерина Георгиевна, ее смерть стала внезапной и неожиданной. Утром 22 февраля артистку госпитализировали с инсультом. Пытаясь спасти Градову, врачи приступили к операции, но сердце знаменитой пациентки не выдержало.

ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ

17 сентября 1939 - 5 июля 2021

За славой оскароносного режиссера, который вошел в историю с фильмом "Москва слезам не верит", как-то померк тот факт, что по основному образованию Владимир Меньшов был актером: в его копилке полторы сотни самых разных работ. А от культовой мелодрамы, принесшей ему золотую статуэтку, Меньшов поначалу не испытывал восторга: вносил правки в сценарий, долго не мог найти актрису на главную роль и утвердил жену Веру Алентову, лишь когда отсеялись все остальные претендентки.

Коварный вирус убил 81-летнего актера и режиссера всего за 13 дней

Коварный вирус убил 81-летнего актера и режиссера всего за 13 дней

Фото: Иван МАКЕЕВ

От злополучной "короны" Владимир Валентинович собирался сделать прививку, но из-за серьезных противопоказаний вакцинацию пришлось отложить. О том, что с 22 июня артист находится в больнице с подтвержденным анализом на Covid-19, стало известно лишь через несколько дней, когда Меньшов не появился на запланированном мероприятии. Коварный вирус убил 81-летнего актера и режиссера всего за 13 дней.

ИГОРЬ КИРИЛЛОВ

14 сентября 1932 - 30 октября 2021

Прославленный диктор советского телевидения, чей узнаваемый глубокий баритон стал символом программы "Время", последние месяцы жизни провел в больнице. Из-за тромбов 89-летнему Игорю Леонидовичу пришлось ампутировать ногу, и этот удар он мужественно пережил: созванивался с близкими по видеосвязи, просил принести ему в палату одеколон, строил планы на 90-летний юбилей... Но когда артист уже шел на поправку и готовился к выписке, расхаживаясь в ходунках, его ослабленный организм сразил коронавирус...

Диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, ноябрь 1965 года. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

Диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, ноябрь 1965 года. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

Голос диктора №1 в СССР знали все: Игорь Кириллов более 40 лет передавал главные новости Союза. Именно он сообщил о полете в космос Юрия Гагарина, вел трансляции парадов на Красной площади, "Голубые огоньки" и "Песню года"... "Мне думается, самое важное в профессии диктора, ведущего - это добиться доверия зрителей", - говорил Кириллов. А вот комплименты от коллег артист всячески пресекал. "Я не мэтр! - заявлял он. - Я - метр восемьдесят три!".

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

3 ноября 1949 - 28 ноября 2021

О том, что наставник "Голоса" тает на глазах, знали не только самые близкие. Да, от телезрителей многое оставалось скрыто: они не видели, что артиста привозят на съемки в кровати; что без посторонней помощи он уже не может ходить... Но даже по ту сторону экрана было заметно: певец задыхается, говорит с одышкой, давно не смеется, а только вымученно улыбается. Говорят, от съемок ослабленного после ковида Александра Борисовича отговаривали всем миром, но, видимо, свои последние дни он хотел провести именно так: при полном зале, в свете софитов и окружении талантов. Умер певец в больнице, куда его доставили прямо из павильона "Мосфильма": его убили инсульт и последовавший за этим инфаркт.

Градский остался навсегда в истории отечественной музыки как выдающийся композитор и исполнитель

Градский остался навсегда в истории отечественной музыки как выдающийся композитор и исполнитель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, звездой "Голоса" Александр Градский был разве что для поколения зумеров. Сам он с юных лет без ложной скромности называл себя гением, и с этим мало кто мог поспорить. Возглавивший рок-движение еще в советские годы, Градский пережил его и остался навсегда в истории отечественной музыки как выдающийся композитор и исполнитель. Александр Борисович рассказывал, что однажды Лещенко ему сказал: "Хорошо, Санёчек, что тебя мало показывают по телевизору. Если бы тебя много показывали, мы все должны были бы застрелиться..."

НИНА УРГАНТ

4 сентября 1929 - 3 декабря 2021

Родоначальница династии знаменитых артистов (сын Андрей Ургант, внук Иван Ургант) прожила долгую жизнь, наполненную яркими событиями и ролями. Сниматься она начала в 25, но по-настоящему знаменитой проснулась лишь спустя 16 лет - после выхода ленты "Белорусский вокзал". Сцена, в которой бывшая санитарка Рая под гитару поет песню Окуджавы про "десятый наш десантный батальон" - именно так большинство зрителей запомнили Нину Ургант.

В последнее время Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, которая приковала ее к кровати

В последнее время Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, которая приковала ее к кровати

Больше всех на свете Нина Николаевна любила внука, которого называла исключительно Ванята. Он и сам не знал, почему. "Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить", - трогательно признавался телеведущий. В последнее время Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, которая приковала ее к кровати. Иван каждый день звонил любимой бабушке, а когда бывал в Петербурге, непременно заходил в гости. Несомненно, эта забота продлила артистке жизнь.

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