Почему мэры российских городов продолжают попадаться на взятках

Два мэра российских городов попались на крупных взятках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу два мэра крупнейших российских городов в Европейское ее части и за Уралом оказались в информационной «криминальной» повестке новостных лент в конце 2021-го года.

Сначала следственное управление СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) объявило о задержании мэра столицы Кубани Андрея Алексеенко. Градоначальника подозревают в том, что, находясь на посту первого вице-губернатора региона, он получил ружье стоимостью более чем в полтора миллиона рублей в качестве взятки за выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара — при том, что в новостройке отмечался ряда недостатков.

И вот уже накануне нового года в Советском районном суде Томска судья Николай Хабаров оглашает приговор мэру города Ивану Кляйну. Его обвиняли в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Последнее суд считает доказанным. В приговоре, в частности, приводятся данные расшифровки телефонных переговоров Кляйна по вопросу согласования мест для бочек с квасом.

Томский градоначальник в итоге был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Иван Кляйн Фото: Валерий ДОРОНКИН

Два мэра за 10 дней — это предвестник очередного волны по борьбе с коррупцией в звене «городские управленцы»? Об этом «КП» спросила главу Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

- Бочки с квасом, ружье — не слишком-то солидно для мэров таких городов. Мельчает чиновник?

- На самом деле - не то, чтобы мельчают чиновники. Здесь видим такое понятие, как стопроцентное доказание эпизодов.

- Поясните.

- Дела возбуждаются, как правило, по таким, может, не слишком впечатляющим фактам. А дальше в рамках процесса прокуратурой выявляется незаконная собственность. Подобное было по отдельным начальникам в Подмосковье — начинали с малых эпизодов, заводили уголовные дела, а потом в рамках гражданского иска выходили на объекты собственности на миллиарды.

- Начиная с малого, выходили на большое?

- Да. По этой схеме работает вся правоохранительная система. Маленький эпизод может быть докручен — и в результате достаточно серьезные обвинения будут сформированы.

- То есть нет никакой компании — улучшить статистику раскрываемости по коррупции к концу года?

- Вся статистика уже ушла куда надо. И силовики по этим позициям «палки» уже поставили. Дела возбуждены или переданы в суды. Это обычная рутинная работа. Многие дела идут очевидные, с ясными сроками — и судебная система достаточно оперативно их реализует.

Андрей Алексеенко перешел на должность мэра с первых замов губернатора Кубани Фото: Кадр видео

- Процент дел и посадок не снижается по такого рода преступлениям на этом чиновничьем уровне «мэр-вице-губернатор - замминистра»?

- Нет, он даже увеличивается. В этом году у нас были крупные персонажи. Поскольку довольно много полномочий по распределениям денег возложено на муниципальные органы. И их руководителей. И соблазн возрастает.

- Экс-глава ставропольской ГИБДД с его взводом подчиненных — не в этом ряду?

- Нет, это уже федеральные органы, тем более силовые. Это другая история. Но по силовикам следствие тоже работает плотно. По высшим офицерам разных ведомств дела возбуждаются. Вот только что по двум офицерам ВМФ прошла информация.

- Итоги 2021-го в плане антикоррупционных действий в целом каковы?

- Этот год поспокойнее в отношении законодательных инициатив в плане противодействия коррупции. Потому что уже сделано много. И работа идет теперь более планомерное и спокойная. Но обратил бы внимание на заявление генпрокурора. О том, что необходимо убирать из ответственности штрафы за коррупцию. Взятка как и измена родине не бывает маленькой. Потому и ответственность должна быть более жесткой. Да, это ужесточение.

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