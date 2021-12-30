Продать старые вещи по интернету: как не нарваться на мошенников

Вместе с экспертами Роскачества рассказываем, что должно насторожить при общении с мошенниками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние каникулы самое время разгрести завалы и выставить ненужные вещи на сайты продаж. Но за вашими деньгами там могут охотиться недобросовестные люди. Корреспондент «КП» едва не попался на их удочку, хотя я сама не раз писала и предупреждала о разных видах мошенничества в сети. Вместе с экспертами Роскачества расскажем, что должно насторожить при общении с мошенниками.

Как разводят на продажах: «Вечером деньги, утром стулья»

Я продаю несколько детских вещей сразу на двух сайтах объявлений в интернете. И если на одном из них я подстраховалась от мошенников, поставив в настройках галочку и общаюсь исключительно в приложении, то на втором сайте, увы, забыла так сделать. И буквально через день мне написала в вацап девушка с вопросом «почему вы продаете детский стул?».

Я слегка удивилась, но встроенная доверчивость и порядочность не позволили мне заподозрить мошенничество. Мы мило пообщались и буквально через пару минут девушка сказал: я оплатила стул, завтра за ним приедет курьер. И скинула в вацап ссылку (см. скрины). И вот тут все стало ясно. Передо мной была мошенница. Если бы я перешла по ссылке, меня попросили бы ввести данные карты, включая код cvv. И вместо того, чтобы получить деньги, у меня бы их списали.

«Схема эта известная, - рассказал нам старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. - Так работают фишинговые сайты, или сайты-двойники, чей дизайн визуально очень похож на дизайн сайта продаж. Вам кидают ссылку на якобы оплаченный товар. По ссылке просят ввести данные банковской карты, для того, чтобы на нее поступили средства. На самом деле денежные средства не поступают, а списываются, так как данные получают сами мошенники».

Переписка корреспондента "КП" с жуликом.

Главные моменты, которые должны насторожить при продаже товара:

1. С вами общаются не через сайт объявлений о продаже, а в месенджере (вацап, вайбер и т. д.).

2. Как правило, не задают вопросы о товаре, не просят подробные фото, а сразу говорят: «я покупаю, сейчас переведу деньги». Расчет на то, что у человека от радости отключится критическое мышление (особенно, если вещь дорогая).

3. Ваш мобильный банкинг молчит — уведомления о переведенных деньгах нет. Если у вас не подключена эта услуга, не поленитесь залезть в приложении и проверить. Мошенники будут уверять, что деньги они перевели и они сейчас поступят, и кидают ссылку «вот проверьте, там все оплачено».

4. Не переходите по левым ссылкам, которые вам бросают в мессенджер! На «Юле» есть безопасная сделка, продажи на «Авито» также защищены. Все сделки совершайте исключительно через официальные приложения.

5. Ни один покупатель не будет оплачивать товар по фотографии, да еще и присылать своего курьера. Помните, что схема «утром деньги, вечером стулья» бывает только в мечтах. Любой нормальный человек оплачивает товар, только осмотрев его.

Авито предупреждает о мошенниках

Как разводят на покупках: «Киньте нам предоплату, а завтра привезем вещь»

Нарваться можно и при покупках товара. Начало часто похожее: мошенники предпочитают общаться не через официальный сервис, а в мессенджере. Туда же скидываются фотографии товара со всех сторон. И «продавец» предлагает внести предоплату, мол, завтра привезем. Конечно, завтра вам ничего не привезут. Ну или, что еще обиднее, получите пустую коробку.

Как уберечься: пользоваться встроенным сервисом доставки и ни в коем случае не вносить предоплату, если не уверены в продавце.

- Еще одна схема мошенничества работает с помощью фишингового сайта, - рассказывает эксперт Роскачества Сергей Кузьменко. - Его дизайн на удивление похож на официальный сайт сервиса объявлений, но с единственным отличием: деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если у вас не подключены уведомления от мобильного банка, то многократное списание средств можно заметить не сразу.

КСТАТИ

Фальшивая верификация или «звонит служба безопасности»

Этот вид мошенничества очень похож на самый популярный “развод” — телефонный звонок якобы от службы безопасности банка. И схема очень похожа. Вот их действия:

1. Вам понравилась какая-то вещь и вы ее внесли в избранное. Мошенник звонит вам и говорит, что очень хочет продать так понравившуюся вам вещь. И даже готов сильно уступить в цене. Но боится мошенников. Поэтому хочет «верификации сделки», то есть подтверждение вашей платежеспособности и чистоты намерений.

2. Мошенники говорит, что хочет проверить вашу карту у службы безопасности сервиса объявлений. Далее покупателю поступает звонок от того же самого мошенника или его подельщика, который, используя различные методы убеждения, уговаривает вас назвать реквизиты своей карты якобы для подтверждения покупки. Если данные карты получены, мошенники списывают с нее деньги.

Что делать: не верить! Никогда служба безопасности банка или других сервисов не попросит вас назвать данные вашей карты.

ВАЖНО!

Три правила безопасной сделки

* Насторожитесь, если у товара слишком занижена цена, особенно если он выдается за новый.

* Не стоит заключать сделку, если продавец или покупатель сильно торопится, давит психологически.

* Если часто продаете и покупаете на сервисах объявлений, заведите отдельную карту, а лучше и отдельный номер телефона специально для таких сделок.