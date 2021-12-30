Дайте им поработать!

Фото: Олег ЗОЛОТО

Да, порой есть сложности с созданием особых условий труда. Но встречается и предвзятое отношение тех, кто принимает инвалидов на работу.

Предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей по развитию России» предлагает взять пример с Германии и Японии и учредить финансовую поддержку работодателям, готовым трудоустраивать инвалидов вне обязательной квоты или сверх квоты, а также разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах.

ИНВАЛИДОВ НЕ ЗАБЫВАЕМ, НО ОТ ЛИДЕРОВ ОТСТАЕМ

В 2021 году по данным Росстата лишь около 14% инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда, работают. А общая доля занятого населения составляет 58,5%. Разрыв в уровне трудоустройства между этими двумя группами составил 44,5%, в то время как в десяти наиболее благоприятных странах, по данным Международной Организации Труда при ООН, в 2010 году он не превышал 12%.Такое положение свидетельствует о том, что российские работодатели мало заинтересованы в приеме на работу инвалидов. Тысячи людей с отклонением здоровья испытывают стресс и даже дискриминацию из-за сложностей в социальной адаптации, с трудом справляясь со своим недугом.

Нельзя сказать, что государство не пытается изменить ситуацию. Российское законодательство регулирует трудоустройство инвалидов через систему квотирования: организации с численностью штата более 100 человек обязаны принимать на работу инвалидов в количестве 2-4% среднесписочной численности работников. Но штрафы за неисполнение смехотворны - отказ работодателя в приеме на работу в пределах установленной квоты влечет штраф в размере лишь 5 000 – 10 000 рублей.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выпустило специальный «Сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, в том числе осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями». Он содержит, в частности, лучшие практики трудового устройства инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением функций зрения и функций слуха, а также примерный бланк резюме.

Кроме того, субъекты РФ устанавливают специальные льготные налоговые режимы для компаний, деятельность которых основана на привлечении труда инвалидов. Например, в Москве, если в организации трудятся не менее 50% инвалидов, она имеет право на пониженный налог на прибыль в 12,5%.

Но всех этих мер явно недостаточно.

Дмитрий Давыдов изучил успешный зарубежный опыт по созданию положительной мотивации для интеграции инвалидов в рабочие процессы работодателями и поделился им в своем проекте «20 идей по развитию России».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ШВЕЦИЯ

Швеция является – в числе лидеров по интеграции инвалидов в социально-экономическую деятельность. Всеобщий национальный опрос 2020 года показал, что занятость населения в возрасте 16–64 года составила 77%. Занятость среди людей, которые при опросе отметили наличие инвалидности, составила 67%. Тот же показатель, но среди людей, указавших, что инвалидность напрямую снижает их способность работать, трудоустройство составило 52%.

Такие достижения невозможны без государственной поддержки. Любая компания в Швеции при трудоустройстве инвалида может подать заявку на субсидию, которую государственный орган выплачивает работодателю на протяжении действия трудового договора. Существует три формы субсидий, на которые может претендовать работодатель:

За развитие инвалида на рабочем месте. Это когда работодатель позволяет во время работы освоить профессию или посещать образовательные курсы;

За предоставление инвалиду подходящего рабочего пространства и проведение адаптации на рабочем месте;

За обеспечение долгосрочной поддержки и занятости с целью сохранения рабочего места за инвалидом.

Размер субсидий определяется по итогам оценки способности инвалида к работе, проводимой совместно работодателем и Государственной службой занятости Швеции.

Также работодатель в Швеции также может подать заявку на специальный грант, если он разработал собственную программу по трудоустройству инвалидов.Особо отметим, что заработная плата работника-инвалида должна соответствовать общепринятой стоимости оплаты труда по данной позиции в индустрии, но не превышать 20 000 крон (около 1930 евро или 160 000 рублей) в месяц.

ЯПОНИЯ

В Японии, как и в России, существует квота на трудоустройство инвалидов, и цифры сопоставимые. Она составляет 2,2% для компаний со штатом 45,5 и более работников. Однако и в этой очень законопослушной стране только около половины компаний соблюдают квоту. Но, и здесь самое серьезное отличие от России, другая часть работодателей, обязана (!) платить ежемесячные взносы, которые идут на поддержку работы инвалидов в фирмах, перевыполняющих квоту.

В Японии бизнесмен, трудоустраивающий инвалидов, может подать заявку на разные субсидии или гранты. Например, на прохождение адаптационного курса и испытательного срока, на создание поддерживающих условий труда (гибкие часы, улучшенные отпускные, назначение супервайзера и другие), на внедрение специальных мер, оборудования и среды, подходящих для сотрудников с ограниченными возможностями. Также разработан специальный грант для малого и среднего бизнеса в размере 1,2 млн. йен (около 9200 евро или 770 000 рублей), если компания впервые обучает и трудоустраивает инвалида сверх установленной законом квоты.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Дмитрий Давыдов предлагает в России на законодательном и административном уровнях учредить финансовую поддержку компаниям и индивидуальным предпринимателям, готовым трудоустраивать инвалидов вне обязательной квоты или сверх квоты. На примере Швеции и Японии можно разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах, а также систему проверки использования выделенных средств по назначению.

Комментирует Сергей Шилов, шестикратный (!) паралимпийский чемпион:

«Это логично. Ведь для инвалида нужно оборудовать рабочее место, а это непросто. Для колясочников важны пандусы, лифты, широкие двери, для слабовидящих – тактильный или адаптированный дисплей и тд. Опять же для многих инвалидов нужны специальные туалетные комнаты. Все это – достаточно затратно. Поэтому финансовая поддержка компаниям и индивидуальным предпринимателям не помешает».

Второе предложение Дмитрия Давыдова такое: нужно предусмотреть специальную премию социальным работникам и сотрудникам службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней.

Комментирует Сергей Шилов, шестикратный (!) паралимпийский чемпион:

«Голосую двумя руками! У нас много людей с инвалидностью, которые могут и хотят приносить пользу и, конечно, зарабатывать деньги, чтобы улучшать свою жизнь. Но часто они просто не знают, как устроиться на работу. И им нужно помочь! Здесь кадровики не должны забывать, что можно работать удаленно».

Конечно, основную часть финансирования такой программы должен осуществлять госбюджет. Но, по примеру Японии, можно также привлечь и частные средства, ужесточив существующее законодательство - обязать все компании, не выполняющие квоту, выплачивать ежемесячный взнос в фонд, а также поднять размер штрафов для компаний, игнорирующих это обязательство и не соблюдающих законодательство по социальной адаптации инвалидов.

Инициатива Дмитрия Давыдова, безусловно, заслуживает пристального внимания. Но без поддержки государства инициативу реализовать не получится. При этом все понимают: такие меры не только принесут огромную неоценимую пользу обществу, но и со временем сполна окупятся. Благодаря им, поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Повысится социальная активность среди населения, инвалиды получат возможность стать полноценной частью социума. Все это в совокупности положительно скажется на экономике страны в целом.

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