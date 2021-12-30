В Яндекс.Такси рассказали о ситуации на дорогах России: “За два года риск возникновения ДТП с пострадавшими сократился на 24%»

АЛГОРИТМЫ ЗАРАНЕЕ ПРОСЧИТЫВАЮТ ОПАСНОСТЬ МАРШРУТА

В России водители такси стали реже попадать в ДТП. По данным Яндекс.Такси, с 2019 года риск возникновения аварий с пострадавшими уменьшился на 30%. Добиться таких результатов помогают технологии, применяемые в компании. Об этом рассказал руководитель по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в регионах России Дмитрий Мычкин, подводя итоги года.

- Если говорить о ситуации на дорогах сейчас, то по сравнению в 2020 годом, динамика тоже положительная. Наблюдается уменьшение риска ДТП с пострадавшими на 14%, - уточнил представитель компании.

Дмитрий Мычкин пояснил, что Яндекс работает над технологиями, позволяющими контролировать безопасность поездок в такси. Например, компания применяет программы, анализирующие скорость, маневренность и внимательность таксистов во время поездок. Исходя из этого определяется надежность водителя. При распределении заказов специальный алгоритм заранее просчитывает потенциальную опасность и сложность того или иного маршрута. Анализ происходит на основании ДТП, зафиксированных ранее с помощью пользователей Навигатора на каждом участке поездки. Заказы сервис направляет тем водителям, кто сможет их выполнить максимально безопасно.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛЕДЯТ ЗА НАРУШЕНИЯМИ И НАПОМИНАЮТ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ

Современные программы следят не только за манерой вождения таксиста.

- Мы регулярно используем наши технологии для контроля статуса водительского удостоверения в процессе работы, а также проводим дистанционное подтверждение личности водителя, - уточнил Дмитрий Мычкин. - В среднем подобные проверки проходят раз в три дня.

Кроме того, умные системы следят за тем, чтобы водитель и пассажиры не забывали пристегиваться в автомобиле. Голосовой помощник напоминает об этом в начале каждой поездки. Это крайне важно, ведь, по данным статистики, о необходимости пристегиваться в России помнят 75% пассажиров, сидящих на переднем сидении, и всего 37% - на заднем (хотя автопроизводители уже давно наглядно показали, что пристегнутость пассажиров на заднем сидении необходима для безопасности всех, кто находится в салоне автомобиля).