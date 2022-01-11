Церковь открыла сбор средств в пользу самых бедных

Все собранные деньги пойдут на решение острых социальных проблем

Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви открыл сбор средств на помощь самым бедным. Новый проект касается тех людей, на которых не обращает внимание практически никто, и им некуда обратиться за поддержкой. Это инвалиды, матери-одиночки, малоимущие семьи, одинокие бабушки и дедушки, а также другие граждане, оказавшиеся в сложной ситуации и обратившиеся на горячую линию церковной социальной помощи 8-800-70-70-222.

Ежедневно по этому номеру звонят более трех тысяч раз. Число запросов постоянно растет, и это не считая прямых обращений в соцотделы епархий. Нуждающиеся просят помочь продуктами, одеждой, лекарствами, предметами быта, а с наступлением холодов очень многим не хватает денег на уголь и дрова для топки. Люди просто замерзают.

- Каждую просьбу мы проверяем и делаем все от нас зависящее, чтобы помочь людям в беде вне зависимости от их социального статуса, вероисповедания и национальности. И каждый день мы сталкиваемся с такими случаями, когда никто кроме нас помочь не может, - рассказал руководитель сектора по взаимодействию с регионами Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.

Помочь можно на сайте mirom.help- единоразово или оформить подписку. Здесь же публикуются отчеты о расходовании средств. Все собранные деньги пойдут на решение острых социальных проблем. А еще на сайте планируется публиковать истории со счастливым концом из жизней нуждающихся.

Нуждающиеся просят помочь продуктами, одеждой, лекарствами, предметами быта

Одна из таких произошла совсем недавно. На горячую линию обратилась женщина, которая попала в больницу в сибирской глубинке с коронавирусом. В учреждении был единственный кислородный концентратор на всех, а людей с сильным поражением легких было много. Женщина пожаловалась, что ей тяжело, она задыхается. А в ближайшем городе кислородных концентраторов не оказалось, их раскупили.

Кислородный концентратор не смогли найти в магазинах ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, потому что они были доступны только на складах. К тому же были выходные, а счет времени шел на часы.

Шансов доставить аппарат вовремя почти не оставалось, но вечером в субботу после Всенощной в храме раздался звонок. Менеджер одного из магазинов перезвонил, увидев на витрине не распроданный кислородный концентратор, про который просто забыли. И буквально тотчас — второй звонок. Человек, с которым волонтеры советовались по доставке, узнал, что его друг летит в соседний город и готов взять аппарат с собой в салон.

В результате обратившаяся за помощью женщина выжила, а кислородный концентратор остается в больнице и до сих пор помогает людям.

- Сегодня архиереи и священники регулярно посещают пациентов в ковидных отделениях больниц, совершают Таинства, утешают пациентов, несут самоотверженное служение, — отметил епископ Пантелеимон. — Особенно много вызовов священников к людям с коронавирусом в Москве.

Помимо священников, в «красные зоны» ходят православные добровольцы. Только в столице в различные COVID-стационары регулярно приходят свыше 300 человек, которые поддерживают пациентов, помогают за ними ухаживать.

Также более 32 миллионов рублей Синодальный отдел передал на закупку продуктовых наборов. Поддержку получили церковные центры помощи – дома для мам и центры гуманитарной помощи в регионах. В течение года им было направлено 93 миллиона рублей.

Более 32 миллионов рублей Синодальный отдел передал на закупку продуктовых наборов.

Синодальный отдел по благотворительности также оказывал помощь нуждающимся за рубежом, в таких странах как Таджикистан, Казахстан, Киргизия и в Восточном Тиморе.

Кроме того, в 2021 году был открыт новый дом для мамы и 26 новых центров гуманитарной помощи, вышли на маршрут семь автобусов милосердия. Открылся пункт обогрева и две парикмахерские для бездомных, дом сопровождаемого проживания для слепоглухих, два новых объекта для людей с инвалидностью, инклюзивный центр для детей, три службы психологической помощи семьям, православный клуб приемных семей, центр поддержки семьи.

В 19 городах России были организованы выездные курсы по уходу для сестер милосердия и государственных медработников, в семи городах Дальнего Востока проведены семинары по организации социального служения.