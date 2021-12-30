Валентина Мазунина - про хамство и волокиту в госучреждениях: "Иногда хочется бить, кричать и рвать"

Актриса Валентина Мазунина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валентина Мазунина давно уже выросла из красивых, но коротких штанишек сериала «Реальные пацаны», по которому зритель и узнали о ее самобытном таланте. Она всеми силами старается выйти за рамки навязанного амплуа, снимается в серьезных проектах («Аритмия», «Метод-2»), играет большие главные роли («Иванько», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!») и работает с серьезными режиссерами (Наталья Мещанинова, Борис Хлебников, Жора Крыжовников). В новогодней комедии «Старые шишки» (Кинопоиск) у актрисы новая роль - ответственной сотрудницы дома престарелых, которую называют не иначе как Анатольна. Накануне премьеры «КП» решила обсудить с Валентиной новую роль, легенд советского кино и итоги года.

- Валентина, вы ранее имели опыт взаимодействия с домом престарелых? В жизни. Это угнетающее заведение?

- Да, опыт взаимодействия был. В 10-11 классе я входила в волонтерский отряд мэра в родном городе Верещагино (Пермский край). И мы готовили разные программы: танцы, песни, частушки, поздравления… Ездили в приюты к маленьким деткам, а еще в дома престарелых. Очень светлые впечатления и ощущения. Когда мы приезжали, бабулечек и дедулечек всегда очень нарядно одевали. И они были очень рады видеть нас: с таким воодушевлением смотрели концерт, аплодировали. Потом нас угощали чаем и булочками. Очень благодарный зритель! Вот тогда у меня не было ощущения какой-то боли или горечи от того, что они там живут. Наоборот, мне так нравилось выступать перед ними. Мы приезжали, и я видела теплоту — теплоту в глазах смотрящих.

- Ваша героиня довольно бесцеремонно обращается с жителями «Шишек». Это проблема ее характера, личной жизни или профессиональная деформация?

- Это совокупность причин. Как картинка, состоящая из маленьких пазлов. Конечно, такой стиль работы — и профессиональная деформация, потому что у Анатольевны психологически сложная работа. Если она не будет выстраивать внутренних барьеров и воспринимать все очень близко к сердцу, то сердечко не останется живым. При этом, естественно, все накладывается и на личные качества человека.

Фото: kinopoisk.ru

- И все-таки ведет себя ваша героиня весьма агрессивно. Как вы для себя это объясняли?

- Мне кажется, что глубоко внутри моя героиня — очень добрый человек. Пусть она и ругается, но всегда придёт на помощь. Всегда чётко сделает своё дело. Может сто раз обматерить, но в это время уберёт утку, спасет от инфаркта, вызовет скорую. Потому что на самом деле любит людей и переживает за них. Я ведь сталкивалась с такими людьми: cто раз перематерятся, что, разумеется, неприятно, но все равно делают свое дело. Конечно же, пенсионеры это чувствуют, и они ей благодарны.

Фото: kinopoisk.ru

- Когда вы последний раз сталкивались с высокомерием или даже презрительным отношением в госучреждении?

- Я не помню, когда последний раз с таким сталкивалась, потому что, видимо, меня узнают и чаще всего встречают приветливо. Поскольку я — человек творческий, все эти бумажные дела для меня очень сложные. Всегда стараюсь серьезно и вдумчиво относиться к таким вещам.

- И все же наверняка бывало не раз, когда вас не узнали и обхамили. Какая была реакция?

- Я же человек эмоциональный. Естественно, в первые секунды это вызывает гнев дикий: хочется прямо бить, кричать и рвать. Но родители меня научили: в подобных ситуациях надо выдыхать и считать до пяти. Потому что криком ничего не исправишь, а вопрос-то надо решать. Так что надо учиться успокаиваться, выдыхать и терпеть. При этом продолжать гнуть свою линию и доделывать дело. Даже с учетом того, что эмоции кипят.

- Насколько интересно было работать с легендами профессии - Ириной Алферовой и Алексеем Гуськовым? Обсуждали ли сцены с ними, спрашивали, напитывались опытом?

- С легендами кино работать было очень интересно и волнительно. Ирина Ивановна поразила своей нежностью и лёгкостью. То, какой она в свои годы может быть весёлой, лёгкой, заразительной... Это, конечно, очень впечатляет. Даже чисто по-женски. И ещё у нас было несколько таких разговоров, когда она мне говорила: «Валя, надо слушать себя, от себя нельзя отказываться. Кто бы что ни говорил. Надо слушать своё сердце».

Фото: kinopoisk.ru

- А Гуськов, с которым у вас немало сцен?

- Перед Алексеем Геннадьевичем было лёгкое сначала оцепенение, я робела. Но он прекрасный педагог. Очень много подсказывал. И я как-то в секунду всё понимала. Может, еще из-за того, что про него много рассказывал мой прекрасный партнер Миша Тройник. Алексей Геннадьевич был его педагогом (в Школе-студии МХАТ). И мы, конечно же, при первой или второй встрече поговорили с ним о Мише, нас это как-то сроднило. Я много спрашивала про других его учеников, про другие киноработы. Просто послушать и впитать опыт — это невероятно круто. Помню, мы сидели где-то на Тверской и ждали начала съёмок. Я сижу, смотрю и думаю: «Боже мой! Маленькой девочкой я даже не могла подумать и представить, что когда-то буду вот так вот сидеть на Тверском бульваре, беседовать о профессии, и Алексей Гуськов будет воспринимать меня всерьёз».

Фото: kinopoisk.ru

- Может ли жизнь человека кардинально преобразиться, если он сам не захочет этого всерьез, но прибегнет к помощи, скажем так, временно стимулирующих счастье средств?

- Могу сказать кратко и однозначно: наркотики — это зло (герои комедии умудряются организовать сбыт легких наркотиков, поднимая настроение себе и окружающим — Авт.). Больше мне нечего добавить.

Фото: kinopoisk.ru

- Можете ли вы себе представить ситуацию, при которой ваших близких родственников пришлось бы пристраивать в подобные «Шишкам» заведение? Для пенсионера это лучше, чем жизнь в одиночестве?

- Бывают разные жизненные ситуации. Я не могу никого осуждать за то, что родители попали в дом престарелых. Жизнь всякая, у нас не чёрно-белое кино. Но лично я буду делать всё для того, чтобы мои родители и мои родственники не оказались в подобных ситуациях. Я буду прикладывать максимум сил, умений, мудрости, буду тратить деньги, но мои родители и родственники будут со мной до конца. При этом, повторюсь, не могу никого осуждать. Нельзя всех грести под одну гребенку. Но самое важное и большое, что мы можем подарить своим родителям, — это, наверное, любовь.

- Как бы вы могли охарактеризовать и оценить уходящий год для себя? Он был полезным или тяжелым?

- Этот год оказался очень плодотворным. У меня было много работы, чему я бесконечно рада, потому что очень люблю дело, которым занимаюсь. Было несколько неожиданных ролей, когда я открывала в себе что-то новое: в характере и душе. Поэтому жду и новых картин с нетерпением.

- Чего больше всего хотелось бы в наступающем году?

- Прийти ко внутренней гармонии. Это самое важное, чего я хотела бы добиться.

Фото: kinopoisk.ru

- В настоящий момент вы считаете себя счастливым человеком?

- Счастье — это настолько мимолётная штука, буквально мгновение. Это и повседневная наша жизнь, и умение находить радость в рутине. Да, считаю себя счастливым человеком. И в данный момент нахожусь дома у родителей со своим племянником и сестрой. И это счастье. Я хорошо поработала в этом году. Сейчас мы все вместе празднуем Новый год. Попила вот с мамой чай с шоколадкой. А ещё мы гирляндой ёлочку украсили! Сижу и думаю: «Ну да, я счастливый человек».

"Старые шишки", Кинопоиск, с 31 декабря

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