«Не бойся, друг!»: 5 правил подготовки собаки к шумному Новому году

Обеспечьте собаку надежным логовом, чтобы при желании она могла там спрятаться в одиночестве Фото: Shutterstock

91% российских «родителей» собак и кошек намерены встретить Новый год вместе со своими любимцами — это результаты предпраздничного исследования Mars Petcare. 66% опрошенных хозяев переживают, что животные могут испытать стресс из-за шумных фейерверков, но при этом почти не думают, что животные могут переесть деликатесов с праздничного стола.

Между тем, ветеринарные врачи отмечают, что после новогодней ночи большинство обращений (от 60 до 70 процентов случаев) случаются как раз из-за переедания и отравления, или из-за проглоченных инородных предметов (от мишуры до конфетти). И только пятая часть питомцев действительно испытывают длительный стресс из-за непривычного шума за окном. Причем больший стресс переживают собаки, а не кошки. Они же любят стянуть под шумок со стола что-то не предназначенное для псов.

Как подготовить собаку к встрече Нового года, рассказали в Российской кинологической федерации.

- Ежегодно я призываю собаководов быть максимально внимательными на улице и по возможности исключать прогулки во время празднования Нового года, - говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. - И максимально обезопасьте свой дом и, главное, — елку.

Правило №1: не выводите собаку ночью под салюты

Именно в момент, когда вокруг все гремит и сверкает, собака срывается с поводка и в ужасе убегает. Так может поступить даже самый смелый и взрослый пес.

Выход: выгуляйте собаку заранее, желательно до 19.00, когда залпы салюта еще очень редки. еще редко услышишь залпы салюта.

Если вы все-таки решили выйти запустить петарду вместе с собакой, убедитесь, что на ней плотно сидит шлейка или ошейник, из которых она не сможет выскочить в испуге. Проверьте прочность поводка и не забудьте надеть адресник.

Если пес все же испугался, не нужно успокаивать и жалеть собаку. Ведите себя спокойно и уверенно, показывая своим поведением, что она в безопасности и спокойно идите в сторону дома.

Правило №2: на елке только безопасные украшения.

На елке не должно быть ничего, что можно перекусить (электрическая гирлянда), разгрызть в опасные осколки (стеклянные игрушки). Сама елка должна быть хорошо укреплена. И самое главное: никакой мишуры! Ведь ее так легко проглотить, а пищеварительный тракт она закупорит всерьез и надолго.

Выход: выбирайте некрупную ель, которую нужно разместить в недоступном для собаки месте или надежно закрепить. Должна быть не только устойчивая подставка, но и надежное крепление к стене. Можно даже поставить небольшой ограждающий забор вокруг елки.

Гирлянды должны быть из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Откажитесь от стеклянных игрушек, а пластиковые располагайте на верхних ярусах. И лучше если они будут не на металлических крючках, а на обычных нитках, которые можно привязать к веткам.

Выбирайте гирлянду, работающую на батарейках. Длинные шнуры, переходники и удлинители – источник опасности для собаки (если их хорошо пожевать, могут сильно ударить током).

Правило №3: научите гостей общаться с собакой

Не все собаки любят новых людей в доме, особенно когда это происходит шумно и весело.

Выход:

* Обеспечьте собаку надежным логовом, чтобы при желании она могла там спрятаться в одиночестве.

* Предупредите гостей о том, что нельзя трогать питомца, если он не идет на контакт и уходит на свое место.

* Не надо против воли собаки знакомить ее со всеми вашими друзьями. Если кто-то хочет познакомиться с собакой, необходимо присесть на уровень питомца и ласково попросить подойти. Если пес отказывает в общении, не стоит ему навязываться.

* Объясните гостям, что не нужно гладить собаку выше линии ошейника, пугать, угощать со стола или дразнить ее.

Правило №4: готовьте полезные лакомства заранее

Богатый праздничный стол — всегда соблазн даже для очень воспитанной собаки. А любая жирная и жаренная, а также сладкая еда токсична и опасна для собаки

Выход:

Лучше всего приготовьте полезные лакомства для собаки, чтобы у питомца не было соблазна выпрашивать или красть еду с праздничного стола. Ограничьте собаке доступ на кухню или в комнату, где будет находиться еда. Проще всего предупредить кражу, чем ругать за нее.

Правило №5: если уезжаете, позаботьтесь о надежной передержке

Если вы планируете отправиться в путешествие без собаки, заранее подберите наиболее подходящий вариант передержки. Вне зависимости от того, кому и нас сколько вы отдаете животное (родне или в гостиницу для собак), важно заранее подготовить собаку к разлуке. И узнать, в каких условиях она будет вас ждать.

1. Если есть возможность, то познакомьте питомца с человеком, который будет следить за ним во время вашего отсутствия. Обязательно расскажите обо всех особенностях поведения.

2. Если вы оставляете собаку в доме, где с вашим питомцем будут находиться другие животные, обязательно проверьте справки об отсутствии заболеваний у других питомцев.

3. Спросите о наличии документа о базовом кинологическом образовании у человека, который останется с вашей собакой: он должен обладать минимальными знаниями об уходе за животными.

Если у вас возникают хотя бы малейшие сомнения относительно выбранного места для передержки, ищите другие варианты, не рискуйте своим любимцем. Важно сделать все, чтобы собака чувствовала себя комфортно, пока вас не будет рядом.