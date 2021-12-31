Юрий Ушаков - о телефонном разговоре президентов России и США: Путин сказал, что переговоры по гарантиям безопасности не должны перерасти в болтовню

Фото: EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

- ...Юрий Викторович, судя по всему, разговор начался с пятиминутным опозданием - в 23.35. (Хотя начало переговоров было назначено на 23.35 мск.) Кто опоздал - Путин или Байден? Второй вопрос - почему разговор продолжался именно 50 минут - предыдущая встреча, 7 декабря, в режиме ВКС, длилась около двухчасовый. И потом - в ваших комментариях к телефонному разговору прозвучала такая фраза, что будут юридически оформлены преложения… Имеются ввиду наши предложения, да, которые мы выработали?

- Я имел ввиду то, что нам нужны юридически оформленные договоренности по гарантиям безопасности. Но об этом наше руководство и наш МИД уже миллион раз говорили, по-моему, тут все ясно.

А что касается продолжительности разговора… Да, 50 минут. За это время президенты уложились, мне кажется, очень субстантивно поговорили и, практически, все основные темы были затронуты.

Кто опоздал на пять минут? Опозданий никаких не было, просто шло техническое подключение со стороны Вашингтона и со стороны Москвы - вот и все. Телефонисты обеспечивали техническую поддержку… Скажу по опыту - это не считается задержкой.

- Понял. Спасибо.

О ЧЕМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА

- Разговор президентов получился серьезным, деловым и содержательным.

- Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты.

- Путин предупредил Байдена, что введение новых «беспрецедентных» антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений между странами.

- Путин подробно изложил основные принципы из предложений Москвы по гарантиям стратегической безопасности. (Ушаков сообщил, что для России «нужен результат», и российские власти «будут добиваться» его.)

- Президент США, - заметил помощник Путина, - в принципе, с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно... Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре.

По словам Ушакова, Байден произнес такую фразу, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы страны Запада введут против России масштабные санкции по линии экономической, финансовой, в военной сфере». - Но Путин, - сообщил Ушаков, - сразу же отреагировал и особо подчеркнул - «если все-таки Запад решится ввести эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, и будет нанесен серьезный ущерб отношениям России с Западом вообще».

(Ушаков сказал, что президент США не уточнял, какие именно действия Москвы могут привести к санкциям.)

Помощник президента России также сообщил, что Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

- Наш президент особо подчеркивал, - заметил Ушаков, - что мы в данной ситуации - достаточно сложной - будем вести себя так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ.

КСТАТИ

Переговоры РФ и США по безопасности запланированы на 10 января, Совет Россия-НАТО - на 12 января, по линии ОБСЕ - на 13 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Псаки прокомментировала телефонный разговор Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Дженнифер Псаки выступила с официальным заявлением, в котором содержится комментарий администрации Белого дома по поводу состоявшегося между главами России и США телефонного разговора (подробности)