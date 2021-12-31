Безнаказанно топчут детей: В Сети осудили королевского гвардейца, промаршировавшего по ребенку в Лондоне

На видео хорошо заметно, как один из двух марширующих солдат сталкивается с ребенком

Пользователь сервиса TikTok выложил короткий видеоролик, в котором королевский гвардеец в Лондоне сбивает с ног ребенка.

За короткое время видео набрало более 4 миллионов просмотров и множество комментариев, продолжая собирать просмотры и будоражить умы подписчиков.

На видео хорошо заметно, как один из двух марширующих солдат сталкивается с ребенком, сбивает его с ног, переступает и идет дальше.

Мнения пользователей разделились: кто-то поддерживает гвардейца, доказывая, что солдат находится на службе и не имеет права изменять траекторию движения, другие же возмущены тем, как хладнокровно мужчина перешагивает через сбитого ребенка.

– На них нельзя злиться, это всего лишь их работа.

– Что помешало этому ребенку вовремя убраться с дороги?

– А где были родители этого мальчика?

– Нет такой службы, которая позволяет безнаказанно топтать детей.

– Королева бы не пострадала, если бы солдат остановился.

Как сообщает издание The Sun, сбитый ребенок находился в Лондоне вместе с родителями на экскурсии и пришел посмотреть на торжественное шествие гвардейцев. Что заставило его выскочить в непосредственной близости от марширующих солдат – никто не знает. Зато известно, что и с ребенком, и с гвардейцем все в полном порядке.