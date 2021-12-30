Королевская гвардия промаршировала по ребенку в Лондоне

Британские гвардейцы промаршировали по ребенку / Фото: кадр из видео

Солдаты британской королевской гвардии сбили ребенка с ног во время дежурного марша рядом с Лондонским Тауэром. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как солдат кричит мальчику, чтобы он отошел с дороги, но тот не успевает этого сделать. Не меняя курса движения двое гвардейцев сбивают ребенка, продолжая маршировать. Один из них при этом наступает мальчику на ногу. После этого участники марша продолжают движение, будто ничего не случилось.

Как сообщает издание Independent, руководство британской армии осведомлено об инциденте. Представитель оборонного ведомства утверждает, что после случившегося гвардеец проверил состояние ребенка и убедился, что с ним все в порядке. На запись это не попало.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск против Минобороны страны из-за негативных последствий для здоровья, которые он получил во время учений в Эстонии.