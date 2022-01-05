Слишком стильная для СССР: малоизвестные факты о первой леди Раисе Горбачевой

Журналисты западных СМИ отмечали не только раскованность первой советской леди, но и ее непривычные западному, (а тем более советскому) глазу элегантные, стильные костюмы Фото: фотохроника ТАСС.

В начале января 1932 года в обычной семье в Алтайском Рубцовске родилась девочка, которой суждено было стать верной спутницей жизни первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Раиса Титоренко, принявшая фамилию супруга задолго до того, как ее Миша стал одним из знаковых лидеров на планете Земля, несомненно, вошла в мировую историю. Судьба элегантной сибирячки поначалу казалась похожей на судьбы советских жен прочих первых лиц (обычно это был ранний брак по любви – как у Сталина, Хрущева, Брежнева и того же Горбачева, а иногда по расчету – как у Андропова и Черненко). Но впоследствии серьезно отличалась от них.

«Комсомолка» приводит ряд малоизвестных фактов из жизни женщины, которая более 46 лет сопровождала и поддерживала сначала студента-юриста, потом партийного босса, а в итоге первое лицо Союза Советских Социалистических республик.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СВАДЬБА

До того, как у сибирячки Раисы Титоренко и выходца из Ставрополья Михаила Горбачева возникли серьезные отношения, у студентки философского факультета случился романтический период с однокурсником Анатолием Зарецким. Но его высокопоставленные родители (Зарецкий-старший имел большой пост в системе советских железных дорог на Балтийском направлении), Раису как потенциального члена семьи не приняли. И золотая медалистка из семьи железнодорожного инженера из далекого Рубцовска приняла ухаживания бойкого ставропольского студента Миши. Тот поглощал знания в МГУ на юридическом факультете. И познакомился с симпатичной Раей, как тогда водилось, на танцах.

Свадьба – без присутствия родителей молодых – отшумела в сентябре 1953-го в диетической студенческой столовой МГУ напротив университетского же общежития на Яузе. И была отнюдь не безалкогольной. Деньги на свадьбу Михаил Сергеевич, по легенде, заработал на летней страде на Ставрополье. А настоящие свадебные кольца Горбачевы получили от дочери Ирины 40 лет спустя.

Яркой и неоднозначной супруге Михаила Сергеевича 5 января исполнилось бы 90 лет Фото: фотохроника ТАСС.

НЕПРИЯТИЕ СВЕКРОВИ

Отношения с родителями мужа у Раисы, как гласят семейные предания, складывались весьма непросто. Возможно, сказалось то, что в первый год совместной жизни молодые, по рекомендации врачей, вынужденно отказались от рождения первого своего ребенка. Это мог быть мальчик. Которого Горбачев хотел назвать в честь своего отца, Сергеем.

По окончании МГУ Горбачевы отправились по распределению в Ставропольскую прокуратуру. Причем Раиса Максимовна тогда вынуждена была оставить аспирантуру в Москве. Свекр, Сергей Андреевич, на Ставрополье приняли невестку благожелательно. А вот мама будущего генсека, Мария Пантелеевна, оказалась довольно холодна. Она считала Раису заносчивой и не подходящей ее сыну. И холодность эта сказывалась на протяжении всей совместной жизни Горбачевых (невестка пережила свекровь всего на 4 года). И появление в 1957-м дочери Ирины отношения внутри семьи не сильно изменили.

Раиса Максимовна с дочерью Ириной Фото: EAST NEWS

ОТНОШЕНИЯ С ПЕРВЫМИ ЛЕДИ

Раиса Горбачева стала первой супругой главы СССР, которая на встречах лидеров, где предусматривалось присутствие леди №1, оказалась не серой тенью своего властного мужа, но яркой, и потому многих раздражающих фигурой. Она, по словам Михаила Сергеевича, свободно владела английским. И потому без проблем общалась как с британским премьером Маргарет Тэтчер, так и с супругой президента США Джорджа Буша-старшего, Барбарой. Однако Нэнси Рейган почему-то сочла Раису «сухой, педантичной и равнодушной», но при том «говорившей без умолку».

Раиса Горбачева стала первой супругой главы СССР, которая на встречах лидеров, где предусматривалось присутствие леди №1, оказалась не серой тенью своего властного мужа, но яркой, и потому многих раздражающих фигурой Фото: EAST NEWS

СЛИШКОМ МОДНАЯ?

Журналисты западных СМИ отмечали не только раскованность первой советской леди, но и ее непривычные западному, (а тем более советскому) глазу элегантные, стильные костюмы, которые выглядели как наряды от кутюр. Сама Горбачева утверждала, что ее одеяния – не от Ив Сен-Лорана (с которым она была хорошо знакома) и даже не от Зайцева (с которым близко приятельствовала), а от женского мастера Тамарой Макеевой из ателье на Кузнецком мосту. А также художницы Лены Стерликовой. Горбачева привозила на Кузнецкий изысканные ткани. Художники предлагали элегантные эскизы. Раиса Максимовна придирчиво их отбирала. Макеева признавала впоследствии: Горбачева делала заказ на «внутренние» и на «внешние» костюмы. Первые, для советских людей, не должны были выглядеть слишком шикарными. Вторые, для просвещенного Запада, оказывались весьма изысканными. Образ жены президента формировался «для народа» и «для мира».

Горбачева делала заказ на «внутренние» и на «внешние» костюмы Фото: EAST NEWS

ОТВАГА ВО ВРЕМЯ ПУТЧА

Допросы Раисы Горбачевой после августовского путча 1991-го года показали не только то, что первая леди была шокирована предательством ряда близких людей из окружения ее мужа. Они показали и ее собственную верность Михаилу Сергеевича – до последнего вздоха.

Раиса Максимовна, обсуждая со следователем Генеральной прокуратуры СССР в октябре 1991-го обстоятельства путча и пребывание семьи генсека в Форосе, отметила , что Генералов и Плеханов – люди, которые занимались непосредственной охраной Горбачева и всегда сопровождали его во всех поездках, фактически предали шефа (и ее мужа) в августе 1991-го. Она же вместе с дочерью Ириной и зятем Анатолием Вирганским все августовские дни в Крыму была не только рядом с мужем – она давала ему советы по тому, как реагировать на визиты гостей из Москвы. Одни из которых сначала требовали от Горбачева отречения. А другие потом взывали его к триумфальному возвращению в столицу.

После путча Раиса Максимовна слегла в больницу с нервным срывом. И потому ее обещание со следствием по делу о состоялось спустя почти полтора месяца после краха попытки переворота. Горбачева тогда признала, что кроме нескольких человек из личной охраны все остальное окружение президента СССР его фактически предало.

Допросы Раисы Горбачевой после августовского путча показали ее верность Михаилу Сергеевича – до последнего вздоха Фото: EAST NEWS

БОЛЬ В ГЕРМАНИИ

У Раисы Горбачевой было онкологическое заболевание. Летом 1999-го лейкоз крови обнаружили врачи Института Гематологии РАМН. С болезнью с конца июля боролись ведущие специалисты в этой области в клинике Вестфальского университета в Мюнстере. У руководства Германии было особое отношение в Горбачеву – ведь именно он способствовал объединению этой европейской страны и вывел советские войска с территории Восточной Германии. Лечение курировал ведущий онколог Старого Света профессор Томас Бюхнер. Предполагаемые меры – интенсивная химиотерапия, возможная пересадка костного мозга от сестры Людмилы оказались неэффективны. Раиса Горбачева, бюллетени о здоровье которой передавали крупнейшие мировые СМИ, ушла из жизни 20 сентября 1999-го.

Похоронена Раиса Максимовна на главном погосте страны – Новодевичьем кладбище.

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