И в праздник пашут – поют и пляшут: Пьеха, Гагарина, Мусагалиев и Лазарев работают в новогоднюю ночь

Друзья Гагарина и Лазарев в эту новогоднюю ночь поют в разных ресторанах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большая часть звезд сегодня в пути на отдых или уже пьют шампанское в ОАЭ, на Мальдивах и прочих дорогих курортах. Но есть и те, кому повезло работать в новый год. Коллеги им завидуют, так как гонорары в праздники повышенные. Выступление в новогоднюю ночь считается у звезд хорошим знаком – значит весь год артист будет востребован.

Часть звезд заранее арендовали залы, чтобы выступить с концертами: их проводят до начала традиционных застолий – люди дарят себе поход на любимого артиста, а потом спешат домой отмечать. Концерт 31 декабря – гарантия аншлага, даже с условием входа по QR-коду. До полуночи для своих зрителей выступают артисты разговорного жанра Ефим Шифрин, Сергей Дроботенко, певец Ярослав Сумишевский.

За повышенный гонорар выступают звезды в саму новогоднюю ночь. Часть артистов улетели веселить туристов за границу. Так известный комик Азамат Мусагалиев в ночь с 31 декабря на 1 января развлекает отдыхающих в шикарном отеле в Турции. В дорогих турецких отелях в первые дни нового года также выступят: Сергей Лазарев, Ани Лорак, Митя Фомин, группа «USB», шоу «Игра» - команда «Камызяки», «Студия Союз», группа «Дискотека Авария». На турецких курортах тепло – температура воздуха +17. Часто звезды привозят семьи, чтобы провести часть каникул на курорте. В этом случае перелет бизнес-классом и проживание компенсирует принимающая сторона. Гонорары у артистов в Турции от 2 до 3 млн. руб.

В ОАЭ в новогоднюю ночь будет жарко +23 градуса. А зажигать на открытой сцене в Дубае будут наши «Иванушки International» - солисты Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Праздник, на который продавались билеты по 2 тысячи евро (168 тыс. руб.), пройдет в крутом отеле Raffles The Palm. Будут столики – ужин, сцена – концерт. Помимо наших «Иванушек», сорок минут петь будет Верка Сердючка (Андрей Данилко). У Данилко гонорар – от 10 до 12 млн. руб. Каждый из солистов «Иванушек» получит по 1,5 – 2 млн. руб. Кроме того, певцы останутся с семьями отдохнуть еще на несколько праздничных дней в одном из самых дорогих отелей Дубая. На старый Новый год здесь споет Юрий Антонов.

В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января тоже будет жарко, но не на улицах, а в ресторанах и на закрытых концертных площадках. Шеф-повара элитных заведений приготовят праздничный ужин, за столиками будет дорогое шампанское, а на сцене – востребованные звезды шоу-бизнеса. Позволить себе билеты на подобные мероприятия могут обеспеченные люди. Средняя цена билета на такую вечеринку со звездами первой величины: 60 – 70 тыс. руб. На звезд «второго эшелона» — 20 тыс. руб.

В ресторане «Сахалин» в 00.30 на сцену выйдет самая популярная певица страны Полина Гагарина. Из мужчин певцов самый востребованный на праздники Григорий Лепс. Только днем он прилетел с корпоратива в Екатеринбурге, а уже ночью споет сразу на двух площадках для элиты: в Барвихе с Лободой, в «Крокусе» с десятками других коллег. В январские выходные Лепс дает большой концерт на горнолыжном курорте в Альпах – в Куршавеле. Попасть ужин и концерт Григория Викторовича в старинном шале можно всем обеспеченным желающим за 2 тысячи евро (168 тыс. руб). Гонорары этих артистов первой величины за часовое выступление в праздники – от 7 до 10 млн. руб.

Средний гонорар за выступление в главную ночь в году у артистов 1,5 – 2,5 млн. руб. В ресторане «Турандот» сегодня ночью вечеринка в стиле «диско 70-х» - поют Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. Без работы 31 не остались: Марина Федункив, Стас Пьеха, Любовь Успенская, Ирина Дубцова, экс-солистки группы «Тату» Елена Катина и Юлия Волкова, артисты разговорного жанра Денис Дорохов и Вячеслав Макаров.

В этом году в топе песни группы «HammAli & Navai» - главный хит Александра Алиева и Наваи Бакирова «Птичка». Ребята выступают сегодня в ночном клубе. А где же главная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова? 31 декабря Оля встречает праздник в компании друзей, а работает 1 и 4 января, потом улетает на отдых.

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