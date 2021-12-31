Власти Израиля поздравили население с Новым годом на русском языке

Новый год в Израиле, живущем по иудейскому календарю и в госсистеме которого религия не отделена от государства, долгое время был под негласным запретом. Фото: YouTube

В дальнем зарубежье нет ни одной страны мира, где бы глава государства и представители высшего политического руководства поздравляли бы сограждан с Новым годом на русском языке.

Кроме Израиля. В этом ближневосточном государстве проживает немало выходцев из России и республик бывшего СССР, родным языком которых является русский. По разным оценкам, каждый седьмой израильтянин – выходец с постсоветского пространства или ближайший потомок таковых.

Что и учитывают и местные магазины, расширившие свой ассортимент за счет кваса, гречки и селедки, и партийные лидеры, считающие своим долгом пополнить ряды своих объединений за счет «русских» израильтян. «Русских» в кавычках – именно так израильские СМИ и стараются политкорректно величать репатриантов, говорящих на русском.

Новый год в Израиле, живущем по иудейскому календарю и в госсистеме которого религия не отделена от государства, долгое время был под негласным запретом. Но со временем даже ультраортодоксальные чиновники поняли, что празднование Нового года, столь популярное у «русских» израильтян, не имеет никакой религиозной подоплеки. И теперь даже президент страны и глава правительства поздравляют всех с Новым годом на русском.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет публично произнес фразу «С Новым годом» на русском впервые. Уходящий год стал первым в его каденции главы правительства страны. Уже на иврите он добавил: « Желаю, чтобы в новом году было ещё много хороших моментов. Желаю вам хорошего, безопасного и здорового года».

В видеопоздравлении непримиримого оппонента религиозных объединений, партии «Еш Атид», которую возглавляет глава израильского МИДа Яир Лапид, шутливо намекнули на то, что его личной заслугой является то, что 1 января 2022 года в Израиле станет выходным днем. На самом деле первый день нового года выпадает в этот раз на субботу, которая в еврейском государстве и так является выходным.

Лидер оппозиции, экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху, поздравляя «русских» израильтян с Новым годом, обыграл тему цензуры в стране. Вместе с известным в стране русскоязычным блогером он использовал нецензурное слово, которое, разумеется, на видео специально запикали.

Этот ролик в «Ликуде» - партии которую возглавляет Нетаньяху, выложили в качестве шутки в соцсети. Опубликовано также официальное поздравление Нетаньяху с Новым годом.

«С Новым годом» на русском языке произнесли также президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга, поздравившие русскоязычных сограждан.

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