Украина закрыла свои воды для российских судов. Что на самом деле это значит

Российские суда после ряда инцидентов с задержанием и удерживанием экипажей и так стараются обходить Украину стороной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый «сокрушительный» удар нанесла Незалежная по «государству-агрессору». С сегодняшнего дня корабли под российским флагом не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между украинскими речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

В законе так и говорится: «Перевозки в каботажных рейсах между речными портами для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

Мера скорее показательная. Российские суда после ряда инцидентов с задержанием и удерживанием экипажей и так стараются обходить Украину стороной. Потому вряд ли новый запрет всерьез ударит по гражданскому флоту России.