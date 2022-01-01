Украина запретила российским судам входить во внутренние воды страны

Российским судам теперь входить в украинские порты запрещено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине 1 января 2022 года вступил в силу закон о запрете доступа во внутренние воды Украины для всех российских судов. Фактически это означает закрытие всех украинских портов для кораблей из России. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

В частности, в тексте говорится, что запрещается под флагом России входить в речные порты страны. Ограничение распространяется на суда, которые перевозят грузы и пассажиров.

Кроме того, запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины судов, которые принадлежат российским гражданам.

Как писал сайт kp.ru, в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил официальные внешнеполитические комментарии всем, кроме тех, кого уполномочил на это. Теперь делать заявления по поводу международных отношений, инициатив и внешней политики в Незалежной могут только три человека – президент, премьер-министр и министр иностранных дел.