"Просто другой мужчина!": что происходит в семье певицы Алсу

"С Новым 2022 годом от нашей семьи - вашей", - подписала семейное фото Микелла Абрамова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К семье певицы Алсу всегда приковано много внимания. Поклонники певицы буквально следят за каждым шагом вокалистки. Ведь она никогда не говорит о личной жизни, а младшего сына Рафаэля до сих пор не показала публике, хотя мальчику уже пять лет. Младшая дочь звезды и бизнесмена Яна Абрамова по случаю Нового года показала очень личную семейную фотографию, при виде которой народ ахнул.

Певица Алсу редко делится совместными снимками с мужем Яном Абрамовым, чем то и дело провоцирует слухи о разводе с бизнесменом. Какие только сплетни не ходили в последнее время.

Но скорее всего слухи о разладе в паре распускают недоброжелатели. Вбить клин между ним и певицей никто не в силах. Даже после 15 лет брака о разводе она и не помышляет: знаменитость надеется состариться с Яном на одной подушке.

"Никто не застрахован от испытаний, горечи и разочарований, в жизни случается все, - рассуждает Алсу. - Но надеюсь, что мы состаримся на одной подушке. Ценю мужа за многое. За то, что мы с детьми за ним как за каменной стеной, защищены, обласканы. За надежность - на него всегда можно положиться".

С бизнесменом она практически не ссорится. Они в мире и согласии растят сыночка и двух лапочек-дочек. На днях все семейство отправилось в одну из экзотических стран, чтобы под пальмами и солнцем встретить Новый год.

"С Новым 2022 годом от нашей семьи - вашей", - подписала семейное фото Микелла Абрамова. Поклонники с восхищением стали рассматривать снимок. Больше всего их поразили перемены во внешности супруга Алсу.

"Вау, как похудел Ян! Молодец! Вообще просто другой мужчина!", "Поздравляю Вас с Новым годом!", "Ян - красавчик", "Ого, как круто все выглядят! Молодцы родители. Папа красавчик, и мама симпатяшка", "Думала, Лазарев", "Папа ваш - Тони Старк", "Вообще не узнать Яна", "Ничего себе как изменился Ян", - пишут фолловеры.

Удивление публики можно понять. Ведь все помнят бизнесмена упитанным мужчиной с пышной шевелюрой. Теперь он сбросил лишние килограммы и избавился от волос.