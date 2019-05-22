"Втянуты в какие-то игры": Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в детском "Голосе"

Певица Алсу впервые прокомментировал победу дочери Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Знаменитость заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".

Алсу в прямом эфире радиостанции "Серебряный Дождь" впервые высказалась о ситуации с детским "Голосом". "Моя дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры. Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - сообщила певица.

Кроме того, артистку спросили о том, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске детского "Голоса" . На это она заявила, что это решение примет сама Микелла. "Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", - констатировала Алсу.

Микелла Абрамова с призом победителя телешоу «Голос.Дети». Фото Максима Ли

Она добавила, что развернутый комментарий о скандале с ее дочерью она намерена дать 1 июня в День защиты детей.

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. По итогам SMS-голосования зрителей она получила 56,5%. Многим такой результат показался подозрительным. Первый канал заявил, что проведет внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. К проверке привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. 16 мая Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования во время финала детского "Голоса". Согласно докладу, голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и "левых" сим-карт. Основываясь на промежуточных результатах, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире состоится специальный выпуск проекта "Голос.Дети". В нем примут участие все финалисты передачи. К участию в программе приглашена и Микелла Абрамова.

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