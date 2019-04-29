Дочь Алсу выиграла детский "Голос" перед днем рождения

За три дня до праздничного дня дочь певицы Алсу сенсационно победила в шоу "Голос. Дети". Однако после оглашения результатов разразился скандал. Волна людского гнева стремительно превратилась в настоящий девятый вал, грозящий смести все на своем пути.

Вопрос социальной справедливости в российском обществе стоит чрезвычайно остро. Когда богатые девочки и мальчики-мажоры бесчинствуют на дорогах, это вызывает гнев народа. Точно такая же реакция возникла и на победу юной Микеллы Абрамовой.

Но разве виноват ребенок в том, что родился в богатой семье? И разве ее вина в том, что она стала победительницей телевизионного шоу? Для общества эти факторы стали решающими. Публика посчитала итоги голосования несправедливыми. На Алсу и Микеллу полился поток негатива и даже угроз.

Как сообщила помощница Алсу, сейчас все обрушились и обвинили, лишь бы обвинить. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?", - задается вопросом она в Facebook.

Меж тем мало кто знает о том, как живет Микелла, чем увлекается. Девочка родилась в Тель-Авиве. С ранних лет Микелла занималась музыкой и вокалом. Умеет играть на укулеле (разновидность гитары) и рояле. Она мечтала об участии в детском "Голосе" с пяти лет.

mikellaabramova Друзья! По вашим многочисленным просьбам, я начинаю выкладывать каверы моих любимых песен

В музыкальной школе ребенок демонстрирует успехи. Она сама пишет песни на английском языке. "Я очень люблю петь... Мне кажется, что я родилась с музыкой. Мой папа шутит, что у меня два состояния: либо я сплю, либо я пою", - признавалась Микелла.

mikellaabramova Спасибо огромное всем за поддержку

Алсу отмечала, что у дочери есть голос и все качества, необходимые для того, чтобы стать профессиональным музыкантом. Кроме этого, по ее словам, Микелла является очень целеустремленной и трудолюбивой.

О ее трудолюбии на детском "Голосе" рассказывала ее наставница по шоу Светлана Лобода: "Микелла, ты трудяга. Ты работаешь с утра до вечера...".

mikellaabramova Какой танец в моем исполнении вам нравится больше?

Кроме музыки девочка увлекается бальными танцами. В ее блоге есть видео, на которых она зажигательно танцует.

Как писал сайт kp.ru, в шестом сезоне конкурса "Голос. Дети" в финал вышли Ержан Максим, Валерий Кузаков и Микелла Абрамова. Победительницей стала Микелла, за которую отдали свои голоса 56,5% телезрителей. После этого телезрителей возмутили результаты голосования. Кто-то посчитал, что победа досталась юной исполнительнице незаслуженно. Представители Первого канала заявили об аномальной активности во время голосования. Позже Константин Эрнст признал, что "такого разрыва между участниками, пожалуй, никогда не было".

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