Алсу пришла к Галкину после скандала на детском "Голосе"

Алсу дала первое интервью после сенсационной победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети". Певица появилась в студии программы "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным.

Передача была посвящена Дню Победы. Алсу исполнила песню "Землянка", а также рассказала о дедушке и бабушке своего супруга Яна Абрамова. Они воевали ушли на фронт во время Великой Отечественной войны.

Также звезда посетовала на то, что мало времени проводила со своими дедушкой и бабушкой и не задавала вопросов. "Мы были маленькие и не понимали этого. Грустно, что этого поколения уже практически нет с нами, а наши дети услышат эти истории уже от нас. Мы обязаны продлевать и чтить эту память", - призналась в эфире передачи артистка.

По понятным причинам о скандале, который произошел после объявления победителя детского "Голоса", речи не шло. В студии обсуждалась тема войны.

Стоит отметить, что Маким Галкин был одним из первых, кто заявил о том, что победителем шоу "Голос.Дети" считает Максима Ержана. "Я потрясен тем, как пел Ержан Максим: природный, невероятный голос. Я просто поражен! Я могу сказать, что это очень нервно. И я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно. Особенно, когда несправедливо!", - не сдержал эмоций телеведущий.

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. По итогам SMS-голосования зрителей она получила 56,5%. Многим такой результат показался подозрительным. Первый канал заявил, что проведет внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. К проверке привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. В следственную группу по делу детского "Голоса" вошли 15 экспертов: криминалисты, аналитики, специалисты по big data и уязвимостям всех видов. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media относится к произошедшему очень серьезно и заверила, что как только будут получены результаты проверки, компания их обнародует.