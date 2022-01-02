Зеленский оскорбил стратегического партнера и унизил Украину

Зеленскому просто хотелось сделать "стратегическим партнерам" приятное, а свое население уверить в том, что на самом деле украинцы - ух какие Фото: REUTERS

В новогоднюю ночь президент Украины Владимир Зеленский нелишний лишний раз подтвердил известное мудрое изречение русского баснописца Крылова: "Услужливый дурак опаснее врага". В своем новогоднем обращении к населению Украины, раздавая похвалы спортсменам страны, политик произнес, как ему показалось, фразу, которая сделала Незалежную на шаг ближе к Европе.

- А как мы болели за нашу сборную на Евро-2020? Она объединила нас всех. Украина в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто. И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером, - заявил Зеленский, опустив тем самым сборную страны по футболу ниже плинтуса.

Мало того, что он объяснил спортивное поражение политическими соображениями, фактически обвинив сорную Украины в договорном матче, что, по идее, должно повлечь за собой расследование УЕФА, а в случае подтверждения – и аннулирование результата матча с последующей дисквалификацией участников встречи. Мало того, что выставил на посмешище команду, игра которой действительно вызывала массу симпатий и не только на Украине. Он еще этой фразой и смертельно оскорбил англичан, пытаясь показать, какие украинцы услужливые, преданные общеевропейским ценностям и по-европейски толерантные.

Англия, давайте не забывать об этом – это страна родоначальник футбола. Она славна своими футбольными традициями, которыми гордится, а английская премьер-лига – одна из самых сильных в мире, и играть в ней практически в любом клубе – предел мечтаний чуть ли не для каждого футболиста. И вот сборную этой страны Владимир Зеленский фактически обвинил в том, что ей умышленно слили матч.

Так обгадить "стратегического партнера" – это надо уметь. Причем, буквально на ровном месте. Поскольку произнести такое президент Украины мог только в состоянии, исключающем здравый смысл и логику. Любой, кто видел ту игру, не мог не видеть, что англичане на две или три головы лучше украинской команды. Да и разгромный счет 0 – 4 не в пользу Украины говорит не о запланированном проигрыше, а о том, что встретились команды разных классов.

Зеленскому просто хотелось сделать "стратегическим партнерам" приятное, а свое население уверить в том, что на самом деле украинцы - ух какие. Пошутил, как в КВН, но жюри вряд ли оценило, да и зал не зааплодировал. А получилось, как получилось. Одним выстрелом, как говорится, и двух зайцев. А получилось и себе в ногу, и в "партнера" попал тем самым одним выстрелом.

Так или иначе, но миллионы английских футбольных болельщиков сейчас шлют в адрес Зеленского совсем не новогодние поздравления и благодарности. После такого Лондону с Киевом трудно будет сохранять отношения "стратегического партнерства". Подданные Ее Величества могут не понять, особенно, если интересы простых британцев уступают приоритетам Украины в противостоянии последней России.

А мог бы и промолчать. Если был бы хоть немного думал, прежде чем говорить. Но не смог...