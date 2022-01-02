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Происшествия2 января 2022 9:15

В новогоднюю ночь житель Солнечногорска отбился от грабителя с монтировкой

Когда хозяин вернулся домой, испуганный вор напал на него
Источник:kp.ru
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Спустя несколько часов подозреваемого задержали

Спустя несколько часов подозреваемого задержали

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подмосковным полицейским удалось задержать мужчину, который в новогоднюю ночь пытался ограбить частный дом. Все произошло в поселке Лунево под Солнечногорском.

- Очевидно, что преступник заранее приметил дом и ждал, когда жильцы лягут спать, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 02:30 товарищ забрался на участок. Прошел в коттедж через входную дверь - она была не закрыта. План был прост: по-тихому собрать на первом этаже все ценные вещи и спокойно с ними уйти. Однако хозяин дома, 44-летний Александр Р., еще не спал. Незнакомца, который шарит в шкафу, он увидел, неспешно войдя в комнату.

Завязалась драка. Правда, грабитель был «вооружен».

- Он несколько раз ударил меня монтировкой, попало по голове, - рассказал позже владелец дома.

Грабитель поспешил сбежать, снова махнув через забор.

Пострадавший позвонил в полицию. Спустя несколько часов подозреваемого задержали. 42-летний мужчина оказался гражданином Узбекистана, подрабатывающим на стройках.

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