Андрей Малахов получил в подарок новое шоу и расплакался

Андрей Малахов запускает новое телешоу

Новый год для Андрея Малахова начинается со значимых событий. Звезде российского ТВ 11 января исполнится 50 лет. И лучшим подарком к юбилею стало новое телешоу. Ведет – Андрей Малахов, делает проект – его команда, название – «Сегодня Пятница».

На новую передачу продюсера Андрея Малахова и его команду вдохновили высокие рейтинги их проекта «Привет, Андрей!» Так по данным Mediascope последний выпуск «Привет, Андрей!» в России посмотрели 17,2% телезрителей, включивших в это время телевизор – так называемая доля аудитории. Цифры были высокими весь год. Поэтому формат нового проекта схож с успешным шоу «Привет, Андрей!» В программе «Сегодня Пятница» в студии за огромным круглым столом с Малаховым собираются авторы и исполнители старых и современных песен, которые любимы и популярны у простого народа.

Поет Геннадий Селезнев, а Малахов с гостями — слушают и подпевают

Андрей Малахов провоцирует исполнителей на жизненные истории, они много поют, танцуют – в итоге в студии душевная атмосфера. Скорее всего, эти посиделки придутся по душе телезрителям, которым «за сорок». В первой программе поют и раскрывают личные тайны – Ярослав Сумишевский («Ты не суди»), Галибри – Евгений Трухин («Дайте Оскар этой богине»), группа «Рождество» (Ты знаешь, как хочется жить»), Арсен Шахунц («Девочка, стоп!») и другие музыканты. В студии будут и звезды, и музыкальные критики. Например, Сергей Соседов, который защищал любимые народом песни: «Возмущают некоторые высказывания наших эстетов, что это все недостойно и так далее. Кто мы такие, чтобы судить – это песни о нас, о нашей жизни!»

Андрей Малахов не сдержал слез, когда создатель группы «Рождество» Геннадий Селезнев пел: «Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом». В этот момент гости студии вспоминали своих родных и близких. Звезда шансона Селезнев и сам рыдал после номера, рассказав душещипательную историю создания песни. Во время двухчасового шоу гости в студии и танцуют, и поют, и раскрывают душу. Показывают сюжеты, отснятые заранее, но основное действие происходит в студии. Зрителям, уставшим от одних и тех же глянцевых звезд на разных телеканалах, будет любопытно увидеть артистов без масок. Прозвучат истории из настоящей жизни, а не как обычно – выдуманные звездами «сказки» для поддержания собственной репутации.

Заставка нового телепроекта

Первый выпуск передачи «Сегодня Пятница» выйдет 7 января на канале «Россия». Также в 2022-м году Андрей Малахов продолжит вести проекты «Прямой эфир» (будни) и «Привет, Андрей!» (суббота), «Танцы со звездами» (воскресенье).

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