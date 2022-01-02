Развод Ксении Бородиной обернулся громким скандалом и шантажом

Бывший муж звезды "Дома-2" публично обвинил ее в измене Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя четыре месяца после развода Ксении Бородиной все тайное стало явным: бывший муж звезды "Дома-2" публично обвинил ее в измене со своим другом. Якобы о неверности знаменитой супруги и предательстве товарища Курбан Омаров знал весь последний год, то есть задолго до официального расторжения брака. А теперь пришло время для публичных откровений.

О том, что Бородина крутит роман с Трофимом Семищенко, заговорили пару недель назад, когда телеведущую стали замечать в компании нового кавалера. Говорят, поначалу любовникам удавалось оставаться в тени - друзья по их просьбе хранили молчание, а Бородиной и вовсе приписывали интрижку с другим. Однако, вскоре присутствие брутального бородатого парня в Инстаграме Бородиной стало слишком навязчивым, и сетевые сыщики быстро сложили два плюс два. Тут же выяснилось: Трофим уже мелькал в соцсетях ведущей несколько лет назад, да только совсем в другом статусе - близкого друга семьи со стороны мужа...

Присутствие Трофима Семищенко в соцсетях звезды "Дома-2" стало слишком очевидным. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оскорбленный Курбан Омаров молчать не стал: в первый день Нового года мужа-"рогоносца" прорвало.

- Пацаны! Будьте осторожны с друзьями! Они могут ... (пожалуй, самый скромный эпитет здесь - "соблазнить". - Ред.) вашу жену! - объявил в Инстаграме экс-супруг. - Если вы думаете, что я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я уже год как догадывался... Я слышал за стеной. Разговоры за спиной. Но я верил в порядочность и принципы, верил в дружбу! А как теперь верить? Мы же выросли вместе... Всех с Новым годом! А меня - с новой реальностью.

Прошелся Омаров и по бывшей жене, намекнув, что был лучшего мнения о ее ухажерах.

- Мне говорили - Малкин (видимо, речь о хоккеисте Евгении Малкине. - Ред.), Егор Крид стоят в очереди... Оказалось, Трофим. Который должен мне 3 млн рублей, - ошарашил подробностями бывший муж и предъявил Бородиной условия сделки. - А знаете, что самое главное в этой истории? Если не дай бог, мне перестанут давать доступ к Теоне (общая дочь пары, которой недавно исполнилось шесть лет. - Ред.). Я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна - и я буду молчать "как рыба об лёд"! Обещаю! же без нее умру!!!

Курбан Омаров публично обвинил бывшую жену в измене и пригрозил публикацией компромата. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ответ Ксении Бородиной не заставил себя ждать.

- Ну, просто ремонт сам себя не сделает, - поделилась с подписчиками ведущая "Дома-2", недвусмысленно намекнув на монетизацию громкого скандала - мол, экс-супруг остро нуждается в деньгах на обустройство нового жилья. - Печально это все и жалко. Видно, 17-летниие любовницы не справляются...

Однако, продолжать скользкую тему связи бывшего с несовершеннолетними Бородина не стала: мол, ее дочь не заслужила знать такую правду о своем отце - "там слишком много грязи".

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