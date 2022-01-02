Ямайка отказала в экстрадиции подозреваемого в убийстве президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Генпрокурор Ямайки в первый день нового года объявил, что бывший колумбийский военный Марио Антонио Паласиос, которого подозревают в убийстве президента Гаити, будет депортирован на родину. Власти Гаити вряд ли получат подозреваемого в свои руки. Всему виной - отсутствие необходимых юридических договоренностей между странами.

Власти Гаити обвиняют 43-летнего Палисиоса в том, что он входил в группу из 28 иностранных наемников, которая в июле прошлого года ворвалась в резиденцию президента Жовенеля Моиса и убила его, а также ранила первую леди. Трое преступников были ликвидированы в ходе спецоперация, 17 человек задержаны. Однако восьми удалось скрыться за пределами Гаити, они находятся в розыске.

Паласиос был арестован на Ямайке в октябре и осужден за незаконный въезд на территорию страны из Доминиканской республики. Власти Гаити, прознав о задержании колумбийского военного, дважды обращались к Кингстону с просьбой выдать Паласиоса. Но первый запрос был отклонен. А второй оказался, по мнению властей Ямайки, недостаточно убедительным.

- Представленная информация не доказывает, что Паласиос является убийцей, по сути, она указывает на то, что он подозреваемый в деле о попытке вооруженного ограбления. Более никаких подробностей нет, - заявила официальный представитель полиции Марлен Малаху Форте. - Наши попытки получить от правительства Гаити дополнительных сведений не увенчались успехом.

В результате правительство Ямайки приняло решение о депортации колумбийца за нарушение миграционных правил на родину. Удовлетворить запрос Гаити не удастся также в силу того, что между Ямайкой и Гаити нет договора о взаимной экстрадиции.

Адвокаты Марио Антонио Паласиоса уже потребовали немедленного его освобождения из центра предварительного заключения в Кингстоне, утверждая, что его содержание там незаконно.

По требованию Верховного суда Ямайки, Паласиос должен покинуть территорию страны до 3 января.