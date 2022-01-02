Reuters: Ямайка не собирается выдавать Гаити подозреваемого в убийстве президента Жовенеля Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Власти Ямайки не станут выдавать Гаити одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза – колумбийца Марио Антонио Паласиоса, которого ямайская полиция задержала минувшей осенью, передает агентство Reuters. Вместо этого по решению суда на Ямайке 3 января гражданина Колумбии депортируют на родину.

Как писал сайт kp.ru, гаитянские власти в конце октября направили Ямайке официальный запрос на выдачу Паласиоса, чтобы колумбиец предстал перед правосудием островного государства.

Напомним, Жовенель Моиз был застрелен в своей резиденции 7 июля 2021 года. На президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, она получила ранения.

После смерти Моиза временным президентом страны по решению членов сената стал Жозеф Ламбер. За время расследования по делу об убийстве задержаны более 40 человек, в том числе свыше 20 граждан Колумбии. Вдова Моиза вместе с детьми улетела в США.