Специалист по здоровому питанию назвала три пищевые привычки, которые стоит оставить в прошедшем году

Принимать пищу в обнимку с телефоном - очень вредная привычка, от которой стоит отказаться. Фото: Shutterstock

Как известно, привычка – вторая натура. Все мы живем под бременем определенных стереотипов, привычного набора действий, который совершается ежедневно. Относится это и к питанию. Кто-то на завтрак предпочитает кашу, а кто-то яичницу, кто-то обязательно устраивает себе второй завтрак, а кто-то не может обойтись без полдника. И таких сложившихся привычек, связанных с питанием, очень много. К сожалению, далеко не все они рациональны и полезны. Директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева рассказала kp.ru о трех очень распространенных пищевых привычках, которые лучше оставить в прошедшем году, чтобы в новом году быть более здоровыми.

1. Доверять советам гуру из соцсетей

Как показывают исследования, в последние годы все большее количество людей проявляет интерес к теме здорового питания. Поэтому на теме питания хайпуют в соцсетях самые разные личности. Делятся личным опытом, дают на основании его советы всем страждущим. Продают собственные системы питания. Информация из сети поступает настолько противоречивая, что у многих людей развивается патологическая тревожность по отношению к продуктам, лежащим на полках магазинов. Начитавшись самых разных «страшилок» по поводу еды, смотрит на прилавок и с ужасом думает: «Так, помидоры какие-то неестественно красные, не из-за химии ли, рыба из канализационных стоков, сосиски состоят из бумаги и красителей. Даже в батоне страшный глютен!». В результате поход в магазин, приготовление еды и сам процесс ее поглощения превращаются в настоящий стресс.

Разумеется, в этом есть изрядная доля преувеличения и натяжек, а то и откровенного вранья. Поэтому Зинаида Медведева предлагает более взвешено подходить к информации о продуктах. Доверять стоит только мнению профессионалов. Например, советам, которое дает НИЦ «Здоровое питание» в «Комсомольской правде».

Главная рекомендация, которую дает Зинаида Медведева читателям kp.ru: когда мы делаем покупки в магазине, примерно половину нашей продуктовой корзины должны составлять фрукты и овощи, причем, желательно, чтобы они были всех цветов радуги. Обязательно в списке покупок должны быть продукты с нежирным белком, то есть курица, рыба, бобовые (без лишнего жира как, например, в баранине). Для полноценного питания семечки и орехи. Но помните – они очень высококалорийны, и употреблять их нужно буквально по несколько штучек в день.

2. Есть, посматривая в гаджет

Если раньше во время ужина многие читали книжки. Затем стали включать телевизор. То сейчас на замену им пришли смартфоны. И это, говорит Зинаида Медведева, очень вредная привычка, от которой стоит отказаться. По словам нашего эксперта, если мы во время еды смотрим сериал на смартфоне или телевизоре, мы не следим за сигналами организма, которые он нам посылает о своем насыщении. В результате съедаем больше, чем при выключенном телевизоре. Кроме того, что мы едим больше, чем надо, мы еще и хуже жуем, поскольку наше внимание отвлечено на происходящее на экране. Получается, что вред, который мы себе наносим, усиливается, как минимум вдвое. Зинаида Медведева ссылается на исследование бельгийских ученых, показавшее, что наблюдение за маленьким экраном смартфона требует намного большей фиксации внимания, в результате пища прожевывается еще хуже, чем при просмотре включенного за обедом телевизора.

3. Сбрасывать килограммы на монодиетах

Как только закончатся продолжительные новогодние праздники, многие дамы тут же начнут худеть. И делиться друг с другом спасительными рецептами сбрасывания веса, которые, в основном, ничто иное, как монодиеты. То есть диеты на соках, кефире, гречке, кетодиеты и так далее.

Как говорит Зинаида Медведева, это устаревший подход, который в долгосрочной перспективе не дает результата. На короткое время, действительно, получится сбросить несколько наеденных килограмм, но по словам нашего эксперта, сброшенные этим способом килограммы через три-четыре месяца обязательно вернутся. Плюс к тому еще могут возникнуть проблемы, связанные с нехваткой определенных витаминов, минералов или белков. Тут все зависит от того, какую именно монодиету вы использовали.

Главный недостаток всех этих «систем похудения», по словам Зинаиды Медведевой, состоит в том, что любая монодиета не сбалансирована. Поскольку один продукт или даже группа продуктов не может обеспечить организм всем, что ему требуется. Это противоречит современному научному подходу к формированию здорового рациона. Что же делать, ведь за праздники многие наберут пару-тройку лишних килограмм? Современный подход – не ограничивать свой рацион, питаться разнообразно, при этом уменьшить общее количество поглощаемой пищи, то есть урезать количество потребляемых калорий.

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