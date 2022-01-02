Вскрылась связь между Ильей Соболевым и Гариком Мартиросяном

Гарик Мартиросян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2017 году стало известно об уходе юмориста Гарика Мартиросяна из Comedy Club. Вскоре после него проект покинул другой популярный артист Илья Соболев. До недавнего времени никто из бывших резидентов не комментировал случившееся, а поклонники и предположить не могли, что между уходом Мартиросяна и Соболева есть связь.

В 2013 году Илья Соболев и его друзья, бывшие участники КВН Антон Иванов и Алексей Смирнов, основали трио "Иванов, Смирнов, Соболев". Они стали резидентами Comedy Club. Однако в 2017 году Илья покинул шоу вслед за Гариком Мартиросяном.

Обстоятельства тех событий для многих оставались неясными и наделали немало шума. Ходили упорные слухи о конфликтах между резидентами. Так, по словам Смирнова, причиной проблем были разный подход к работе и постоянные склоки. Иногда доходило чуть ли не до драк. "Мы начали ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом", - объяснял комик.

Иванов подчеркивал, что не занимал тогда ничью позицию и думал, что негатив исчезнет сам собой. "Не было ни драк, ни предательств, ни каких-то слов за спиной, крысятничества", - говорил он.

Высказался и Соболев. Он отметил, что именно уход Гарика повлиял на его решение. "Когда в Comedy Club был Мартиросян, то я чувствовал себя как дома. Он - творческий, и мне нравились его проявления творчества. Когда он ушел, то вскоре закончилось наше трио «Смирнов, Иванов, Соболев», и я тоже оттуда ушел. Все случилось в одно время, в один период", - поведал юморист.

Работать с Ивановым и Смирновым он не мог еще и потому, что ему не давали вести сольную карьеру. "Я очень люблю трио. Но ребята не давали мне выступать сольно. Мне один раз разрешили выступить одному, и я сделал это очень плохо. Потому что мне нужно было доказывать что-то, а я это не люблю, когда тебе нужно оправдать чье-то надуманное впечатление о тебе..." - поведал артист.

В ближайшее время шоумен не планирует возобновлять сотрудничество с шоу. Комик пояснил - даже если Comedy Club поменяет концепцию и получит переосмысление, его там не будет. "Это должно быть что-то другое, уже не Comedy Club. Это не переделать уже", - поделился своим видением 38-летний юморист.