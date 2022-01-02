Битва ягодиц: Ксения Собчак ответила на "голый вызов" Дарьи Мороз

Ксения Собчак ответила на "голый вызов" Дарьи Мороз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед самым новым годом актриса Дарья Мороз, бывшая жена нынешнего мужа Собчак – режиссера Константина Богомолова, сделала откровенную фотосессию и выложила её на своей страничке в Инстаграме. Дарья стоит спиной к камере, на ней черная коротенькая блуза с вырезом на спине, ниже – голые ягодицы, между которыми тонкий шнурок стрингов. Пятая точка снята крупным планом. «Пока-пока, старый!», - подписала актриса пикантную фотографию, попрощавшись с уходящим 2021-м.

Фолловеры Дарьи оценили её прекрасную фигуру, но выразили удивление: для чего так обнажаться в социальной сети? Некоторые предположили, что это сделано специально, чтобы подразнить бывшего супруга - режиссера Константина Богомолова. Может, захочет вернуться к такой прелестнице…

Фото: Виталия Варшавская, instagram.com/vitalia_varshavskaya/

«Даже Собчак на это не способна 1:0 в вашу пользу», «Пышные булочки», «Как Бузова уже...ну к чему», «Дарья все Богомолову доказывает - ЧТО он потерял…», «Ну попа и харизма-талант как-то не идут рука об руку... зачем быть как все и выставлять задницу?» - удивились фолловеры.

Нынешняя жена Богомолова Ксения Собчак, конечно, смолчать не смогла . И приняла удар от «соперницы». Ксения ответила в том же духе. Кстати, многие предполагали, что Собчак что-то подобное обязательно отчебучит.

На своей страничке в Инстаграме она тоже опубликовала «обнаженку». Её сняли тоже со спины в тот момент, когда Ксения вылезает из купели. «31-го я в баню не хожу, зато 2-го - с удовольствием», - подписала Ксения. Никто и не сомневался, что с чувством юмора у Ксении Собчак отлично.

Пятая точка отчетлива видна и она не хуже, чем у Мороз, если по справедливости. Теперь подписчикам Ксении и Дарьи есть что обсудить: чья попа круче.

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