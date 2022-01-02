Появится ли русский штык у жирного брюха США

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Среди российских военных аналитиков разгорелся яростный спор – возможно ли в случае отказа США и НАТО от гарантий безопасности, которых требует Москва, разместить российские военные базы или объекты на Кубе, в Венесуэле или в Никарагуа?

Мнения радикально разделились. Одни считают, что «да», другие заявляют категорическое «нет». Ну и какие же при этом выдвигаются аргументы? Мы решили поучаствовать в этой дискуссии и двинуть свои контраргументы.

«Против». Аргумент первый.

Размещать российские ракеты на Кубе, в Венесуэле или в Никарагуа неоправданно с военно-технической точки зрения. Дальность поражения наших межконтинентальных и баллистических ракет подводных лодок и даже наших крылатых ракет воздушного базирования позволяет нанести удар без выноса средств поражения за пределы России.

«За». Контраргумент первый.

Да, позволяет нанести удар. Но это – в случае нападения США на Россию. А речь идет о сегодняшней ситуации, когда НАТО собирается и дальше расширяться на восток, нацеливаясь на Украину, Грузию и Молдавию. Огромная и все больше разбухающая военная инфраструктура блока уже упирается в наши границы. А это – более чем реальная военная угроза для России. Москва уже несколько десятилетий уговаривает Вашингтон и Брюссель остановиться. Но дипломатические заклинания о «неприемлемости» такого процесса результата не дают. И только сейчас Россия всерьез уперлась, требуя от США и НАТО остановиться и дать гарантии о нерасширении. Но пока все это лишь слова. И очень вероятно, что таких гарантий нам могут не дать. И что? И дальше будем скулить, «выражать озабоченность и возмущение»? Будем хвастаться своим супероружием и способностью «дать достойный ответ»? А стратегические бомбардировщики США (способные нести ядерное оружие) вон уже шастают у наших границ и прицеливаются то к Крыму, то к Калининграду. К нам приближаются танки и пушки, корабли и самолеты, - мы отвечаем всего лишь словами возмущения. И где же «железная ответочка»? Ее нет. Так не пора ли нам обнажить острый русский штык у жирной задницы США?

Дальность поражения наших межконтинентальных и баллистических ракет подводных лодок и даже наших крылатых ракет воздушного базирования позволяет нанести удар без выноса средств поражения за пределы России. Фото: Иван ПРОХОРОВ

«Против». Аргумент второй.

Чтобы перебросить наши межконтинентальные ракеты «Тополь» или «Ярс» на Кубу, в Никарагуа или Венесуэлу потребуется очень много времени. А сколько визга будет! Да еще и непонятно, как это нам удастся сделать?

«За». Контраргумент второй.

Если будет принято решение, то сделать это можно и достаточно быстро. Контракт Минобороны с авиакомпанией «Волга-Днепр» на два гигантских транспортника Ан-124 и вперед: на одном пусковая, на втором — ракета в транспортно-пусковом контейнере. Будут хлопоты с поддержанием климатики. Но эта проблема тоже решаема. Вопрос тут в другом: у МБР есть некая мертвая зона, примерно половина от предельной дальности. Что, будем громить Северную Канаду? Да там и целей-то нет!

Ну а пока никто не собирается тащить на Кубу, в Венесуэлу или в Никарагуа гигантские межконтинентальные «Тополя» или «Ярсы». Ибо в таком случае США уже на взлете (на самой медленной - разгонной траектории) и почти в упор уничтожат их. Такой безумной идеи нет в голове ни одного российского генерала или полковника. А в случае войны с США таким МБР, запущенным с нашей территории, потребуется немало времени (спецы считают, что 18-20 минут) для достижения цели. К тому же у американцев есть противоракетная оборона и средства предупреждения о ракетном нападении, которые засекут нашу ракету с момента старта, возьмут ее «на прицел» и в какой-то момент сшибут. Да, у нас есть и гиперзвуковые «Сарматы» и «Авангарды», которым потребуется для удара по США времени раз в 5 меньше, но кому в голову придет тащить такое уникальное новье «под балкон» американцам? Ну а что касается наших баллистических ракет атомных подводных лодок и даже крылатых ракет воздушного базирования, то их опять-таки никто не намеревается подсовывать «под нос» американцам.

Там было бы для начала вполне достаточно небольших военных баз - дизельная подлодка с «Калибрами», парочка Су-31 с «Кинжалами», плюс – корабль с «Цирконами».

Они - способны достать супостата и за тысячу километров, а от той же Кубы до США около 90 миль. А еще можно перебросить в тот регион и высокоточные и мобильные оперативно-тактические комплексы «Искандер». Есть и другие варианты. Нашей гиперзвуковой ракете потребуются какие –то минуты для удара по цели. А средств поражения ракет, летающих с такой сумашедшей скоростью, у американцев пока нет, да, похоже, они еще не скоро и появятся. К тому же ведь по строгому счету все эти прикидки нужны на случай войны, а в данном случае – всего лишь для демонстрации хоть в какой-то мере зеркального ответа: вы придвинулись к нашим границам, а мы – к вашим. Наверное, это и был бы тот самый «военный и военно-технический» ответ или «контругроза», о чем недавно загадочно говорили замы министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко. Ну а если Вашингтон спросит у Москвы, что она собралась таким образом делать на американском континенте, то и ответить с хитрой ухмылкой по-американски – для защиты демократических партнеров от нападения агрессоров.

Ракетный комплекс "Искандер-М" во время парада на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Против». Аргумент третий.

Противники такого «военно-технического ответа» считают его нереалистичным, потому что никто из политических деятелей Кубы, Венесуэлы или Никарагуа пока о своем согласии разместить российские вооружения на территории своей страны не заявил.

«За». Контраргумент третий.

Да, это так. Такое официальное согласие обязательно. И не на уровне отдельных политических деятелей, а правительств. А тут Москва всегда может сделать этим странам такие предложения, от которых они вряд ли смогут отказаться. Кремль это умеет. Мы имеем ввиду и экономические, и военно-технические предложения. Россия не обеднеет, если в качестве бартера предложит партнерам по сходной цене нефть или сжиженный газ, лес или уголь, самолеты или танки. Или атомную электростанцию построить. Зато мы получим стратегические выгоды, крайне необходимые не для мифического, а реального сдерживания США прямо у них «за околицей». Возможно, в таком случае американцы станут сговорчивее.

Да, США очень чувствительны к малейшим угрозам с близкой дистанции (не говоря уж о Карибском кризисе 1962 года).

Да, дело в первую очередь в согласии правительств тамошних стран. И чем же еще можем их заманивать? Вот Куба! 90% долга Москва ей списал, остаток в $3,5 млрд. обязалась вложить в развитие тамошней экономики.

На острове активно работают «Роснефть», «Зарубежнефть», «ИнтерРАО» строит ТЭС, восстанавливаются металлургические заводы. Активно закупают наш колесный транспорт, авиатехнику, сторят завод по ремонту движков для КамАзов. Нефть им нужна (они пользовались венесуэльской тяжелой, такую мы сейчас продаем в США. А что у нас было на Кубе в эпоху любви? Радиоразведцентр в Лурдесе, бригада дизельных подлодок, аэродром базирования Ту-95РЦ, ну и кое-какие сухопутчики. Выбирай на свой вкус. Можно было выбрать базирование хотя бы пары, именно пары, дизелюх с «Калибрами» и аэродром базирования (что Ту-95 РЦ, что Ту-95мс — все едино).

Стратегический ракетоносец Ту-95мс дальней авиации во время выполнения планового полета над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Фото: Министерство обороны РФ

Идем в Никарагуа, где опять выборы выиграли сандинисты во главе с Ортегой. США итогов прошедших выборов не признали. Но на деле же американцы готовы легко закрыть глаза на любые перекосы с представительной демократией в Никарагуа, лишь бы надежно похоронить проект строительства Трансатлантического канала, который будет альтернативой Панамскому. За это простят все. Значит, надо бы напомнить Китаю, который собирался стать инвестором строительства на сумму в $40 млрд. и даже начал строительные работы, а мы брали на себя охрану канала и строительства силами нашего ВМФ. Вот это была бы шпилька США в одно очень болезненное место!

Теперь - Венесуэла, которая добывает миллион баррелей нефти в год и монтирует сборочные линии на первом в мире заводе по лицензионному производству наших автоматов АК-103 и боеприпасов к нему. А у нас там еще и «Газпром-нефть», которая (если ее сильно попросят) может передать российскому государству свой актив в Венесуэле — 20% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Эта компания — партнер PDVSA по разработке блока Хунин-6 с ресурсом в 195 млрд тонн. Добыча должна составить около 22 млн тонн нефти в год. Инвестиции в проект оцениваются в $10–15 млрд. Что мы экспортируем в Венесуэлу? Продовольствие — 70% от объема товарооборота и удобрения —6%. К тому же нельзя забывать, что

Венесуэла — один из крупнейших покупателей нашей военной техники. В 2005—2017 годах суммарный объём закупок вооружения и техники оценивается более чем в $11 млрд. Венесуэла, в частности, получила 36 истребителей Су-30МК, около 50 ударных и военно-транспортных вертолётов Ми-35М, Ми-17 и Ми-26, более 120 танков и САУ, около 240 ББМ, несколько десятков РЗСО «Град» и Смерч", средства ПВО (3 ЗРС С-300ВМК/«Антей-2500», 12 ЗРК «Бук-М2», 11 ЗРК «Печора-2М» и большое количество ПЗРК «Игла-С»).

Так, может быть, помочь Мадуро еще чуть-чуть и обзавестись там в знак благодарности базами: военно-морской и воздушной…

«Против». Аргумент четвертый.

Что касается «острова свободы», то в период ракетного «карибского кризиса» 1962 года отношения СССР и Кубы при Фиделе Кастро строились по линии борьбы с империализмом и «светлого мира» социализма. А что сейчас мы можем сказать?! Мы боремся за то, чей империализм лучше. Но какого-либо идеологического подтекста здесь уже нет.

«За». Контраргумент четвертый.

Мы не соревнуемся «чей империализм лучше», мы боремся за безопасность России. За равную безопасность с США и НАТО. Вооруженный до зубов противник со своей армадой союзников уже стоит у нас «за дверью». А стать с хорошей ракетной дубиной у него под окнами – это не соревнование в «сортах империализма», а в какой-то мере зеркальная военная контругроза и фактор сдерживания противника. Когда он понимает, что в случае своей авантюры мгновенно получит по башке, то становится сговорчивей. Вот тут и весь «идеологический подтекст». А рассказывать тем же США, какие мы крутые, какое у нас смертоносное оружие, как мы можем долбануть врага, не сходя с места, уже бесполезно. Он уже давно и много раз об этом слышал. Слышал и подползал к нашим госкордонам. А теперь еще и грозит разместить в ФРГ «или восточнее» новые сотни атомных бомб. Да, в случае полного отказа США и НАТО от гарантий дальнейшего непродвижения на восток мы сможем произвести перегруппировку и усиление войск на наиболее опасных направлениях, да мы сможем перенацелить свои ракеты на новые стратегически важные военные объекты и пункты принятия решений в Европе (да и не только!), мы даже сможем нанести превентивные ядерные удары по по противнику, если это будет грозить территориальной целостности России, - но это уже тогда, когда дело дойдет до войны. А сегодня ситуация складывается так, что надо ее не допустить. Обуздать самый худший вариант событий. Надо делать реальные шаги на опережение событий, на угрозы отвечать контругрозами и «военно-техническими мерами», а не разговорами и протестами. Мы потеряли слишком много времени в бесконечном дипломатическом трепе. Пришло время показать зубы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поздно вечером 30 декабря 2021 года прошли переговоры лидеров США и России. В ходе беседы Владимир Путин заявил, что Россия будет вести себя в вопросах безопасности так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ.