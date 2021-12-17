МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Документы составлены на нескольких языках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков.

Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

Второй документ посвящен преимущественно положениям военных сил и техники США и НАТО, а также регулированию полетов военной техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия в ответ на обострение обстановки Соединенными Штатами и НАТО предлагает конкретные идеи и не старается обострять ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.