Звездное начало года: Рената Литвинова сжигает свои желания, Андрей Бурковский совершает пробежки на Мальдивах

"Ну здравствуй, первое утро 2022!" - Ксения Собчак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по постам в соцсетях, знаменитости еще не проснулись после новогодней ночи. И пока вяло делятся впечатлениями.

«Картина «ну здравствуй, первое утро 2022!»», - лучше всех изобразила Ксения Собчак. Ксения опубликовала фото в своем Инстаграме, на котором она возлежит на гобеленово-велюровом диване. Ковёр на стене. Атмосфера старой советской эпохи... Событий так мало, что этот ковер на стене вызвал бурное обсуждение в микроблоге телеведущей. «Интерьер для Ксении странный, мягко говоря. Прикалывается, наверное». «Просто в десяточку по атмосфере и настроению 1-го дня нового года», - написали фолловеры Собчак.

Перед Новым годом артист Андрей Бурковский улетел на Мальдивы вместе с семьей. Утром 1 января по традиции сделал забег на 10 километров. «Бег - наша традиция! 10 км бежим 1 января». После пробежки поплавал в Индийском океане. Кстати, в прошлом году 1 января он совершал забег в родном Томске.

Не только Бурковский, но и другие звезды воспользовались длинными выходными, чтобы провести время с детьми. В первый день нового года музыкант Игорь Николаев катался с горки вместе с дочкой Вероникой.

«Самое лучшее восстановительное средство 1 января - пробежка с дочкой на санках и катание с горки!», - написал Николаев в Инстаграме.

Рената Литвинова вышла на мороз в вечернем платье в пол. И рассказала, как отметила Новый год. Был на столе «бессмертный оливье, который размешиваешь вопреки всему, было шипучее и ледяное шампанское». Рената, как и тысячи других людей, сжигала записки с желаниями под бой курантов и ела их потом, чтобы желание исполнилось.

Анастасия Волочкова поздравляла великого хореографа Юрия Григоровича. 2 января у Юрия Николаевича – круглая дата, 95 лет. «Сегодня я приехала к нему. Не многих пустили. А он так был рад меня видеть. Я жизнью обязана этому ЧЕЛОВЕКУ ЛЕГЕНДЕ! В 1996-ом году Юрий Николаевич вручил мне Золотую медаль на Международном Конкурсе Артистов Балета. Но это была не просто медаль. Это медаль по жизни! Которую я не снимаю с груди! Браво мэтру!», - написала балерина на своей страничке в Инстаграме и выложила видео, где она в гостях у Григоровича.

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