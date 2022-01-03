Пять полезных привычек, которые продлят жизнь

Даже если вам с утра до ночи приходится сидеть в офисе либо дома на удаленке, еще не все потеряно, главное - не забывайте о разминке! Фото: Shutterstock

Постпраздничные каникулы — самое время составлять глобальные планы на год. Чтобы в вашей жизни было еще много праздников и здоровых будней, врачи советуют завести привычки, польза которых неоспоримо доказана многочисленными научными исследованиями. Как грамотно, без перегибов и насилия над собой ввести в повседневный график эти пункты, kp.ru рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт Александр Лаврищев.

1. На зарядку и прогулку становись!

Движение - жизнь. Но современная, особенно в мегаполисе, кажется, устроена так, чтобы свести к минимуму любую физическую активность. Однако, даже если вам с утра до ночи приходится сидеть в офисе либо дома на удаленке, еще не все потеряно, обнадеживает врач. Александр Лаврищев советует:

- организовывайте 5-минутки ЗОЖ на рабочем месте, делая легкую гимнастику — в интернете можно выбрать наиболее комфортные для вас видеоуроки;

- старайтесь пройтись до работы и обратно (либо 1-2 остановки метро/автобуса/маршрутки) пешком.

«Это позволит провести больше времени на открытом воздухе и приблизиться к заветным 10 000 шагам в день, - говорит врач. - Хотя, изначально эта дистанция появилась как маркетинговый слоган японского шагомера, впоследствии исследования доказали, что такой подход действительно позволяет держать организм в тонусе. Однако недавно появились данные, что даже половины этого расстояния, 5 тыс. шагов достаточно, чтобы чувствовать себя здоровым. Поэтому, чтобы быть в форме, необязательно прыгать с места в карьер - записываться в фитнес-клуб или доставать лыжи и коньки, - полезной будет просто ежедневная прогулка быстрым шагом».

2. Всем спать!

От сна зависит и физическое, и психическое здоровье, напоминает врач. Основные рекомендации для здорового сна, исходя из последних научных данных, такие:

- желательно отправляться в кровать не позднее полуночи;

- усредненная норма сна зависит от возраста: новорожденные - 14 -17 часов, дети до года - 12-15 часов, дети 1-2 лет - 11-14 часов, дошкольники 3-5 лет - 10-13 часов, школьники 6-13 лет - 9-11 часов, подростки 14-17 лет - 8-10 часов, взрослые - 7-9 часов;

- за час до отправки ко сну рекомендуется выключить телевизор, проветрить комнату и постараться оторваться от смартфона (планшета, ноутбука).

Для нормального сна от смартфона лучше оторваться пораньше. Фото: Shutterstock

3. Питание: заведи себе «здоровую тарелку»

Не стоит впадать в крайности и увлекаться диетами, достаточно соблюдать основные принципы здорового питания, говорит Александр Лаврищев. Эксперты Научного совета, который провел телеканал «Доктор» в ноябре 2021 г., пришли к таким выводам, основанным на научных исследованиях:

- размер порции, которую съедает человек, должен умещаться на тарелке диаметром 24-27 см,

- большую часть приема пищи должны занимать овощи или фрукты (не менее 400 г в день),

- желательно есть 5-6 раз в день, из них 3 основных приема пищи и 2-3 дополнительных, небольших.

Большую часть приема пищи должны занимать овощи или фрукты. Фото: Shutterstock

4. Даешь диспансеризацию!

Основные виды обследований, которые помогают как можно раньше «поймать» болезнь или заподозрить неладное в организме (чтобы потом провериться целенаправленно и углубленно), включены в нашей стране в бесплатную диспансеризацию. Пройти ее можно и нужно в поликлинике, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.

Начиная с 40-летнего возраста, диспансеризация полагается ежегодно. А до 40-ка — раз в три года. При этом в 18-39-летнем возрасте предусматривается ежегодный профилактический медосмотр (ПМО), или «лайт-диспансеризация». Полный список обследований утвержден Приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 г. N 404н.

ВАЖНО

В нынешних условиях, пока пандемию COVID-19 не удается взять под контроль, важнейшая мера для сохранения жизни — вакцинация от коронавируса, подчеркивают врачи. Переболевшим и ранее привитым рекомендуется сделать прививку через 6 месяцев после предыдущей вакцинации либо перенесенной инфекции.

5. Управляй стрессом

Проблемы с эмоциональным состоянием негативно влияют и на физическое здоровье, предупреждает Александр Лаврищев. «Если не обращать внимания на проявления стресса, он превратится в хронический - с постоянной усталостью, снижением концентрации внимания, работоспособности и т.д. Дальше это может перерасти в выгорание, которое, кстати, ВОЗ не так давно признала болезнью», - говорит врач. И дает такие рекомендации по стресс-менеджменту (управлению стрессом):

- постарайтесь, насколько это возможно, убрать из своего окружения людей, вызывающих у вас негативные эмоции. Это сложно, но в дальнейшем вам станет намного легче;

- не бойтесь говорить слово «нет», особенно если вам действительно не по силам взять на себя новую нагрузку;

- смотрите на вещи более перспективно - если увидеть проблему в картине целиком, то может оказаться, что она не столь тревожна;

- старайтесь устраивать себе «цифровой детокс» - временно отключаться от гаджетов, чтобы была возможность побыть наедине со своими мыслями без звонков, мессенджеров и электронных писем;

- если вас беспокоит стресс, депрессивноподобные состояния, обращайтесь к врачу (по общему правилу, если плохое настроение не проходит дольше двух недель, рекомендуется прием психотерапевта или врача-психиатра. - Ред.).

Успехов вам в освоении полезных привычек и будьте здоровы в наступившем году!