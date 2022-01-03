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Звезды3 января 2022 5:19

14 лет без Александра Абдулова: наследница актера стала его копией, а вдова посвятила жизнь дочери

Утром 3 января народный артист умер в больнице, успев проститься со своим ребенком
Ирина ВИКТОРОВА
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Жене Абдуловой 14 лет. Девочка стала очень похожа на знаменитого отца

Жене Абдуловой 14 лет. Девочка стала очень похожа на знаменитого отца

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

3 января в день памяти Александра Абдулова его поклонники и близкие приезжают на Ваганьковское кладбище. А на даче во Внуково вдова собирает друзей народного артиста. Абдулов умел дружить, поэтому близкие товарищи не забывают его семью. Продолжение Александра Гаврииловича – дочка Женя становится все больше похожа на отца и его маму. Абдулов умер, когда его ребенку было 9 месяцев. Вдова артиста Юлия Абдулова замечала, что и характером дочь в отца: девочке сложно усидеть на месте - она быстро увлекается новыми идеями, постоянно что-то придумывает. А также у Жени, как у папы, обостренное чувство справедливости – стремится защищать тех, кто слабее. Жизнь вдовы артиста подчинена дочери. И о муже Юлия помнит всегда, одно из фото Александра подписала так: «Когда мои руки не могут обнять того, кто в моем сердце, я всегда «обнимаю» его молитвами».

Роковая встреча

Александр Абдулов встретил 2006-й год с мамой, братом и его семьей в своем загородном доме в Подмосковье. Потом уехал на съемки в Санкт-Петербург. Но вдруг на Старый Новый год позвонил маме из Одессы и огорошил: «Мама, я теперь такой счастливый! Вернусь и познакомлю тебя с такой девушкой!» И уже через пару недель Абдулов представил маме Людмиле Александровне статную брюнетку Юлию.

С Юлией Мешиной актер познакомился во время поездки на Дальний Восток – ездил по рекомендации лечить ноги. Муж Мешиной устроил так, чтобы Абдулову обеспечили комфортное пребывание. Юлия и Александр познакомились на пикнике: он пришел с поклонницей, она с мужем. Пересеклись взглядами и случилась любовь с первого взгляда. Артист раздобыл телефон и стал названивать Юлии, приглашал на новогодние праздники в Питер, где снимался. Она – отказалась, тогда договорились встретиться в Одессе. Прилетев из Одессы, Мешина собрала вещи и сообщила мужу о разводе. С тех пор Юлия не расставалась с Александром Абдуловым. Мама актера рассказывала в интервью, как сын не мог сдержать чувств, твердил о любви. «Таких чувств я еще не испытывал. Не могу поверить, что это происходит со мной!» - Абдулов был счастлив. Он красиво ухаживал, дарил возлюбленной очень дорогие украшения. Поженились они, когда Юлия была на шестом месяце беременности. Пышную свадьбу делать не захотели – собрали друзей в ресторане.

Женя Абдулова родилась 21 марта 2007 года. Юлии Абдуловой делали кесарево сечение, все прошло хорошо. Александр Абдулов не решился присутствовать на родах, но ждал в коридоре и сразу же взял дочь на руки. Первые месяцы семья жила в московской квартире, а когда потеплело переехали в дом во Внуково. 54-летний Абдулов оказался трепетным отцом: как только малышка начинала плакать – переживал и требовал вызвать врача, а день рождения своей Женечки праздновал каждый месяц. Казалось, что жизнь наладилась и он впервые невероятно счастлив…

Юлия Абдулова все свободное время посвящает дочери Евгении. Кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал

Юлия Абдулова все свободное время посвящает дочери Евгении. Кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал

Черное 3 января

Спустя полгода после рождения дочери, Абдулов уехал в Крым. В эту экспедицию на съемки сериала «Гарин» жена поехала с ним – как чувствовала, что нельзя оставлять одного. Однажды ночью Александру Гаврииловичу стало плохо: операция в местной больнице длилась шесть часов. Тогда хирург спас жизни великого актера. Мама Абдулова рассказывала об этом страшном дне так: «В больнице Севастополя поставили диагноз «язва желудка» и прооперировали. Порекомендовали обследоваться. Вердикт врачей звучал убийственно: рак легких четвертой стадии».

Даже в больнице Абдулов старался держаться. Людмила Александровна Абдулова рассказывала: «Несмотря на плохое самочувствие, сын себе не изменял. Двери его палаты не закрывались, вокруг него по-прежнему собирались друзья. Он давал деньги поварихе больничной столовой, чтобы она закупала продукты для плова. Потом эта женщина готовила дома огромные кастрюли плова и приносила в палату, а Саша угощал друзей. Наверное, так ему было легче переносить болезнь. Друзья отвлекали от мрачных мыслей… Последние дни сын провел в больнице. Юля находилась с ним неотлучно – ночью спала рядом на диванчике. Заботы о Женечке легли на нас с няней…»

На новогоднюю ночь 2008-го года Александр Абдулов отпросился у врачей домой. Но таблетки не помогали снимать боль. Актер дождался поздравления президента по ТВ, поцеловал дочь, вызвал машину и вернулся с женой в больницу.

Александра Гаврииловича не стало в 8 утра 3 января. Перед этим в палате актеру стало плохо, супруга вызвала врачей – Юлию попросили выйти из палаты. Она смотрела в щелку двери за тем, что происходит и вскоре услышала, как молодой доктор спрашивает пожилого: «Там жена за дверью, что ей сказать то?» - «Ну что ей сказать, умер…»

На похоронах мама артиста Людмила Александровна и вдова Юлия были убиты горем. Любимый пес Абдулова – овчарка Рекс выл неделю, а на девятый день сбежал из дома и не вернулся.

Александр Абдулов любил нянчиться с дочкой. Женя любит смотреть фильмы папы. Кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал

Александр Абдулов любил нянчиться с дочкой. Женя любит смотреть фильмы папы. Кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал

Новая жизнь

В первые два года после похорон мужа Юлия продала все драгоценности, что ей дарил Александр. Старалась обеспечить ребенку достойную жизнь решить вопрос с недвижимостью – хотела сохранить ее для дочери без продажи и размена. Тогда же Юлия Абдулова выплатила треть стоимости наследства $800 тыс. (помогли друзья мужа; в том числе по слухам выкупили его доли в некоторых бизнес-проектах) его маме, которая решила жить с семьей сына Роберта (мужчина тогда был жив). Юлия предлагала Людмиле Александровне остаться с ней и внучкой Женей. Но на тот момент у Людмилы Александровны из трех сыновей оставался в живых один, поэтому она и переехала с семьей Роберта в Иваново. Недвижимость Александра Абдулова стала собственностью его вдовы и дочери. Это – «трешка» на улице Гиляровского (Абдулов получил это жилье от театра), дом в подмосковном Внуково и охотничий дом на Валдае (совместная собственность Абдулова с товарищем).

Дом Абдуловых во Внуково

Дом Абдуловых во Внуково

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Людмила Александровна пока была жива общалась с внучкой по телефону, также Юлия с Женей приезжали в Иваново. Юлия Абдулова рассказывала, что бабушка смотрела на внучку, плакала и отмечала: «Как же она похожа на Сашу!» А я улыбаюсь. Да на вас она похожа: и внешностью, и характером. У вас у обеих он нордический, твердый, властный». Когда Роберт умер – Людмила Александровна осталась жить с невесткой Алей.

Мама Александра Абдулова умерла три года назад в возрасте 96 лет. Людмила Александрова никогда не болела – только за полтора месяца до смерти у нее случился инсульт. Женщина похоронила трех сыновей: Александра, Роберта и Владимира. Юлия Абдулова общается с родственниками мужа. Дружна она и с его приемной дочерью Ксенией Алферовой.

Юлия Абдуловой сейчас 46 лет, но выглядит она моложе своих лет – следит за собой, всегда в хорошей форме. Юрист по образованию работает в медицинской компании. Все свободное время женщина посвящает дочери. Жене Абдуловой 14 лет, девочка учится в обычной школе и пока не определилась с профессией. Хотя еще ребенком успела сняться в кино – в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Сама Женя в программе «Сегодня вечером» так рассуждала о том, кем может стать: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором. Еще я люблю командовать, так что возможно буду режиссером». Но у подростков предпочтения постоянно меняются, поэтому пока с профессией Женя Абдулова не определилась.

Юлия и Женя Абдулова живут вдвоем: в будни в московской квартире, на выходных иногда приезжают на дачу. Вдова артиста старается поддерживать в доме обстановку и дух Александра Абдулова – ради его дочери. Капитальный ремонт во Внуково был перед рождением Жени. Больших переделок не было и в квартире, здесь много фотопортретов – дочери, супруга, мамы. Хлопоты как у всех – школа, уроки, кружки, друзья. А в праздники они вместе с телезрителями всей страны смотрят фильмы с участием Александра Абдулова. Женя с ранних лет знает наизусть все песни из кинофильмов папы.

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