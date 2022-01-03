14 лет без Александра Абдулова: наследница актера стала его копией, а вдова посвятила жизнь дочери

Жене Абдуловой 14 лет. Девочка стала очень похожа на знаменитого отца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

3 января в день памяти Александра Абдулова его поклонники и близкие приезжают на Ваганьковское кладбище. А на даче во Внуково вдова собирает друзей народного артиста. Абдулов умел дружить, поэтому близкие товарищи не забывают его семью. Продолжение Александра Гаврииловича – дочка Женя становится все больше похожа на отца и его маму. Абдулов умер, когда его ребенку было 9 месяцев. Вдова артиста Юлия Абдулова замечала, что и характером дочь в отца: девочке сложно усидеть на месте - она быстро увлекается новыми идеями, постоянно что-то придумывает. А также у Жени, как у папы, обостренное чувство справедливости – стремится защищать тех, кто слабее. Жизнь вдовы артиста подчинена дочери. И о муже Юлия помнит всегда, одно из фото Александра подписала так: «Когда мои руки не могут обнять того, кто в моем сердце, я всегда «обнимаю» его молитвами».

Роковая встреча

Александр Абдулов встретил 2006-й год с мамой, братом и его семьей в своем загородном доме в Подмосковье. Потом уехал на съемки в Санкт-Петербург. Но вдруг на Старый Новый год позвонил маме из Одессы и огорошил: «Мама, я теперь такой счастливый! Вернусь и познакомлю тебя с такой девушкой!» И уже через пару недель Абдулов представил маме Людмиле Александровне статную брюнетку Юлию.

С Юлией Мешиной актер познакомился во время поездки на Дальний Восток – ездил по рекомендации лечить ноги. Муж Мешиной устроил так, чтобы Абдулову обеспечили комфортное пребывание. Юлия и Александр познакомились на пикнике: он пришел с поклонницей, она с мужем. Пересеклись взглядами и случилась любовь с первого взгляда. Артист раздобыл телефон и стал названивать Юлии, приглашал на новогодние праздники в Питер, где снимался. Она – отказалась, тогда договорились встретиться в Одессе. Прилетев из Одессы, Мешина собрала вещи и сообщила мужу о разводе. С тех пор Юлия не расставалась с Александром Абдуловым. Мама актера рассказывала в интервью, как сын не мог сдержать чувств, твердил о любви. «Таких чувств я еще не испытывал. Не могу поверить, что это происходит со мной!» - Абдулов был счастлив. Он красиво ухаживал, дарил возлюбленной очень дорогие украшения. Поженились они, когда Юлия была на шестом месяце беременности. Пышную свадьбу делать не захотели – собрали друзей в ресторане.

Женя Абдулова родилась 21 марта 2007 года. Юлии Абдуловой делали кесарево сечение, все прошло хорошо. Александр Абдулов не решился присутствовать на родах, но ждал в коридоре и сразу же взял дочь на руки. Первые месяцы семья жила в московской квартире, а когда потеплело переехали в дом во Внуково. 54-летний Абдулов оказался трепетным отцом: как только малышка начинала плакать – переживал и требовал вызвать врача, а день рождения своей Женечки праздновал каждый месяц. Казалось, что жизнь наладилась и он впервые невероятно счастлив…

Юлия Абдулова все свободное время посвящает дочери Евгении. Кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал

Черное 3 января

Спустя полгода после рождения дочери, Абдулов уехал в Крым. В эту экспедицию на съемки сериала «Гарин» жена поехала с ним – как чувствовала, что нельзя оставлять одного. Однажды ночью Александру Гаврииловичу стало плохо: операция в местной больнице длилась шесть часов. Тогда хирург спас жизни великого актера. Мама Абдулова рассказывала об этом страшном дне так: «В больнице Севастополя поставили диагноз «язва желудка» и прооперировали. Порекомендовали обследоваться. Вердикт врачей звучал убийственно: рак легких четвертой стадии».

Даже в больнице Абдулов старался держаться. Людмила Александровна Абдулова рассказывала: «Несмотря на плохое самочувствие, сын себе не изменял. Двери его палаты не закрывались, вокруг него по-прежнему собирались друзья. Он давал деньги поварихе больничной столовой, чтобы она закупала продукты для плова. Потом эта женщина готовила дома огромные кастрюли плова и приносила в палату, а Саша угощал друзей. Наверное, так ему было легче переносить болезнь. Друзья отвлекали от мрачных мыслей… Последние дни сын провел в больнице. Юля находилась с ним неотлучно – ночью спала рядом на диванчике. Заботы о Женечке легли на нас с няней…»

На новогоднюю ночь 2008-го года Александр Абдулов отпросился у врачей домой. Но таблетки не помогали снимать боль. Актер дождался поздравления президента по ТВ, поцеловал дочь, вызвал машину и вернулся с женой в больницу.

Александра Гаврииловича не стало в 8 утра 3 января. Перед этим в палате актеру стало плохо, супруга вызвала врачей – Юлию попросили выйти из палаты. Она смотрела в щелку двери за тем, что происходит и вскоре услышала, как молодой доктор спрашивает пожилого: «Там жена за дверью, что ей сказать то?» - «Ну что ей сказать, умер…»

На похоронах мама артиста Людмила Александровна и вдова Юлия были убиты горем. Любимый пес Абдулова – овчарка Рекс выл неделю, а на девятый день сбежал из дома и не вернулся.

Александр Абдулов любил нянчиться с дочкой. Женя любит смотреть фильмы папы. Кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал

Новая жизнь

В первые два года после похорон мужа Юлия продала все драгоценности, что ей дарил Александр. Старалась обеспечить ребенку достойную жизнь решить вопрос с недвижимостью – хотела сохранить ее для дочери без продажи и размена. Тогда же Юлия Абдулова выплатила треть стоимости наследства $800 тыс. (помогли друзья мужа; в том числе по слухам выкупили его доли в некоторых бизнес-проектах) его маме, которая решила жить с семьей сына Роберта (мужчина тогда был жив). Юлия предлагала Людмиле Александровне остаться с ней и внучкой Женей. Но на тот момент у Людмилы Александровны из трех сыновей оставался в живых один, поэтому она и переехала с семьей Роберта в Иваново. Недвижимость Александра Абдулова стала собственностью его вдовы и дочери. Это – «трешка» на улице Гиляровского (Абдулов получил это жилье от театра), дом в подмосковном Внуково и охотничий дом на Валдае (совместная собственность Абдулова с товарищем).

Дом Абдуловых во Внуково Фото: Борис КУДРЯВОВ

Людмила Александровна пока была жива общалась с внучкой по телефону, также Юлия с Женей приезжали в Иваново. Юлия Абдулова рассказывала, что бабушка смотрела на внучку, плакала и отмечала: «Как же она похожа на Сашу!» А я улыбаюсь. Да на вас она похожа: и внешностью, и характером. У вас у обеих он нордический, твердый, властный». Когда Роберт умер – Людмила Александровна осталась жить с невесткой Алей.

Мама Александра Абдулова умерла три года назад в возрасте 96 лет. Людмила Александрова никогда не болела – только за полтора месяца до смерти у нее случился инсульт. Женщина похоронила трех сыновей: Александра, Роберта и Владимира. Юлия Абдулова общается с родственниками мужа. Дружна она и с его приемной дочерью Ксенией Алферовой.

Юлия Абдуловой сейчас 46 лет, но выглядит она моложе своих лет – следит за собой, всегда в хорошей форме. Юрист по образованию работает в медицинской компании. Все свободное время женщина посвящает дочери. Жене Абдуловой 14 лет, девочка учится в обычной школе и пока не определилась с профессией. Хотя еще ребенком успела сняться в кино – в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Сама Женя в программе «Сегодня вечером» так рассуждала о том, кем может стать: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором. Еще я люблю командовать, так что возможно буду режиссером». Но у подростков предпочтения постоянно меняются, поэтому пока с профессией Женя Абдулова не определилась.

Юлия и Женя Абдулова живут вдвоем: в будни в московской квартире, на выходных иногда приезжают на дачу. Вдова артиста старается поддерживать в доме обстановку и дух Александра Абдулова – ради его дочери. Капитальный ремонт во Внуково был перед рождением Жени. Больших переделок не было и в квартире, здесь много фотопортретов – дочери, супруга, мамы. Хлопоты как у всех – школа, уроки, кружки, друзья. А в праздники они вместе с телезрителями всей страны смотрят фильмы с участием Александра Абдулова. Женя с ранних лет знает наизусть все песни из кинофильмов папы.