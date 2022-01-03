Премьер-министр Судана подал в отставку на фоне протестов

Накануне тысячи жителей суданской столицы Хартума вышли на улицы, требуя от военных оставить власть в покое Фото: REUTERS

Глава правительства Судана Абдалла Хамдок объявил, что покидает свой пост, во время телеобращения к гражданам страны.

- Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то время, что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства, - заявил премьер-министр.

Хамдок заметил, что необходимо наладить диалог между политическими силами в стране, только таким образом можно завершить переход к демократическому государству, ориентированному на гражданские права и свободы. Но попытки достигнуть консенсуса так и не увенчались успехом. По его словам, находясь на своем посту, он старался «уберечь страну от скатывания к катастрофе».

Абдалла Хамдок находился на посту премьер-министра с августа 2019 года. Но в результате политического кризиса, разразившегося в Судане в конце октября, был временно отстранен от власти и отправлен под домашний арест. Тогда военные устроили госпереворот и арестовали представителей гражданского правительства. Начальник штаба сухопутных войск Судана и председатель Суверенного совета Абдель-Фаттах аль-Бурхан ввел в стране чрезвычайное положение.

После переворота страну охватили массовые манифестации. Участники протестов требовали проведения демократических преобразований общества и выступили за восстановление Абдаллы Хамдока в должности. В конце ноября политик вернулся на пост главы правительства, заключив договор с аль-Бурханом. По этому соглашению, он должен был находиться у власти до проведения выборов.

Накануне тысячи жителей суданской столицы Хартума вышли на улицы, требуя от военных оставить власть в покое. В результате столкновения были убиты двое протестующих.

Аль-Бурхан в свою очередь настаивает, что остается приверженцем перехода страны к демократии, напомнив, что выборы запланированы на лето 2023 года.