Не менее 12 человек пострадали при стрельбе по демонстрантам в Судане Фото: REUTERS

По меньшей мере 12 человек пострадали в Судане в результате стрельбы по демонстрантам, которые выступают против ареста премьера и других членов правительства страны. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в оппозиционном военным властям комитете местных врачей.

«К этому моменту ранены двенадцать человек», - говорится в сообщении.

На данный момент демонстранты удерживают несколько улиц в Хартуме. Военные же частично отключили интернет и перекрыли выезды из столицы.

Как писал сайт kp.ru, ранее люди в военной форме без опознавательных знаков задержали четырех министров и гражданского представителя Суверенного совета страны, а также поместили под домашний арестом премьер-министра Абдаллу Хамдока, который призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы.

Позже стало известно, что люди в форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении главу правительства, а также несколько министров и других чиновников.