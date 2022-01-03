Можно ли заразиться «омикроном» на улице и как снизить риск после контакта с ковидным больным

Не допускать скопления людей важно как и в помещениях, так и на улице Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне Нового года глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала региональные власти в праздники обратить внимание на недопустимость скопления людей. Иначе высок риск ухудшения эпидситуации по окончании зимних каникул, предупредила главный государственный санитарный врач. Понятно, что закрытых помещениях риски заражения высоки. А насколько велика вероятность подхватить инфекцию во время уличных гуляний с учетом прихода нового высокозаразного штамма «омикрон»? Об этом мы спросили доктора биологических наук, руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова. Ученый недавно вернулся из командировки в ЮАР, где изучал особенности мутировавшего коронавируса, и стал гостем программы «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» (онлайн, поскольку находился на положенном для прибывающих из стран Африки 14-дневном карантине).

НУЖНА ЛИ МАСКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

- Не допускать скопления людей важно как и в помещениях, так и на улице, - говорит вирусолог. - Понятно, что, скажем, в условиях Крайнего Севера, где сейчас очень холодно, заражения на улице менее вероятны — люди будут меньше стоять и общаться. Но в Краснодарском крае, где и зимой может быть хороший плюс, легко провести на открытом воздухе всю праздничную ночь. При этом имеет значение дистанция, на которой люди разговаривают (а то и песни поют — в таком случае вирус распространяется еще лучше. - Ред.), и правильно ли на них надеты маски или, как брейгелевский чепчик, на макушке.

- То есть вы поддерживаете практику европейских и других стран, где респираторы или маски рекомендуются, в том числе, на улице?

- Ну, если мы на улице встанем, взявшись за руки, будем жарко дышать друг другу в лицо, то шансов заразиться будет ненамного меньше, чем в помещениях.

Александр Семенов

«ЕСЛИ КТО-ТО В МАГАЗИНЕ ОБЧИХАЛ ВАШ КАБАЧОК, НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ БУДЕТ ВИРУС»

- Александр Владимирович, многие уже давно перестали дезинфицировать покупки, как в первый год эпидемии. А в недавно обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению ковида написано, что коронавирус способен сохранять жизнеспособность при комнатной температуре (20-25 °С) в высушенном виде, то есть на различных предметах и поверхностях, до 3-х суток. И что теперь делать людям с этим знанием?

- Покупки протирать – это супер. Мыть руки, возвращаясь из общественных мест, мыть овощи — еще с советских времен такие плакатики всегда висели. Помимо коронавируса это, кстати, и грипп помогает предотвратить. Потому что, если кто-то с гриппом обчихал кабачок или морковку, которую вы несете из магазина, на ее поверхности тоже будет вирус, и он будет какое-то время жить.

Мыть в семи щелоках не надо (давайте не будем сходить с ума быстро), но горячей водой обдать – хуже от этого точно не будет. Заметьте, когда в начале эпидемии все напугались (а человеку свойственно со временем утрачивать страх, не можем мы жить долго в состоянии напряженности и готовности, это выматывает), мы получили удивительные результаты. Страна не болела ни гриппом, ни кишечными инфекциями. Никто не проводил долгие летние вечера на горшке, потому что все мыли овощи, все следили за чистотой. Протирали ручки дверей, проводили влажную уборку в квартире.

Рациональное зерно в том, чтобы умеренно, без фанатизма соблюдать основы гигиены. Пришли вы с улицы — помойте руки прежде чем хвататься за лицо. Мойте продукты нефасованные, овощи, фрукты. В этом нет ничего плохого, это полезно и тоже работает против коронавируса. А что касается выживаемости «омикрона» в окружающей среде, она принципиально не изменилась. И работать будет все то же самое, что прекрасно работало и в 2020-м, и в 2021 году.

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Как обезопаситься после общения с больным

- Александр Владимирович, поясните, пожалуйста, как опытный вирусолог. Если человек проконтактировал с больным ковидом и только постфактум узнал, что это был носитель вируса, - есть ли какие-то средства с доказанным эффектом, которые могут снизить риск заболевания? Можно ли прополоскать чем-то горло или нос? Некоторые крепкий алкоголь принимают для дезинфекции. Что-то на самом деле работает?

- Конечно, заманчиво принимать крепкий алкоголь для дезинфекции, но, к сожалению, это немножко не так работает. Потому что при общении мы дышим не только ртом, но и носом. Вряд ли кто-то у нас хлебает коньяк носом (вирус проникает в организм через слизистые носа и ротоглотки, достаточно быстро внедряясь внутрь клеток, где алкоголь его не достанет. - Ред.).

Сейчас и в России, и за рубежом разрабатывается целый ряд препаратов, которые помогали бы профилактировать коронавирусную инфекцию. Некоторые из них уже завершают клинические испытания. Но пока таких чудо-таблеток нет.

Самое простое, что можно сделать сегодня после контакта с ковидным больным — если вы были в маске, снимите ее, выбросьте, вымойте сначала руки, а потом лицо (достаточно с мылом, горячей водой).