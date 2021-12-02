Попова призвала россиян провести новогодние праздники вакцинированными и на свежем воздухе

Анна Попова призвала россиян встретить Новый год вакцинированными, дома и на свежем воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала россиянам советы, как провести новогодние праздники, чтобы минимизировать пандемийные риски.

Попова призвала вакцинироваться, оставаться дома и провести праздничные дни на свежем воздухе.

- Чтобы сохранить здоровье, нам нужно прожить этот месяц, соблюдая все требования. Чтобы праздники прошли хорошо. Нас ждут хорошие праздничные дни. Хочу попросить наших граждан оставаться в России дома в большие праздничные дни, привиться и провести НГ-праздники на свежем воздухе. Сегодня создана прекрасная инфраструктура. Нас ждет прекрасный Новый год, - сказала Анна Попова на радио «Комсомольская правда», ее слова приводит сайт kp.ru.

Также Анна Попова рассказала, в течение какого времени переболевший ковидом человек может оставаться заразным. По ее словам, этот период может растянуться до 100 дней.