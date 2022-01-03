Подешевела только колбаса: «Индекс оливье» за год вырос на 15%

«Индекс оливье» высчитали по классическому советскому рецепту с вареной колбасой, картошкой, морковкой и яйцами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одно из самых популярных блюд новогоднего застолья обошлось россиянам на 15% дороже, чем годом ранее. «Индекс оливье» высчитали по классическому советскому рецепту с вареной колбасой, картошкой, морковкой и яйцами. В результате по среднему чеку в декабре 2021 года главный салат праздника обошелся в 482 руб., что на 62 руб. дороже, чем в том же месяце 2020 года.

К таким выводам пришли аналитики Чек Индекс (ресурс «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн. чеков с более миллиона онлайн-касс в России).

Согласно подсчетам, самый затратный ингредиент вареная колбаса даже подешевел на 1%, но зато все остальное подорожало, причем половина продуктов значительно. Так, на 49% взлетели цены на картофель, на 35% подорожала морковь и на 25% куриные яйца (подробнее смотри КОНКРЕТНО).

Оливье рецепта из СССР выглядит так: 500 г картофеля, 200 г моркови, 5 шт. куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 30 г укропа или петрушки.

Покупка уже готового салата на развес за год выросла в цене на 24%. В среднем по чекам цена на готовый оливье составляет 206 руб.

КОНКРЕТНО

Средний чек на ингредиенты по рецепту и изменение цены за период 1-25 декабря 2021 и 2020:

Вареная колбаса 300 г – 91,8 руб. (-1%)

Картофель 500 г – 73,3 руб. (+49%)

Морковь 200 г – 11,5 руб. (+35%)

Куриные яйца 5 шт. – 66 руб. (+25%)

Майонез 200 г – 49 руб. (+16%)

Лук репчатый 100 г – 14,5 руб. (+12%)

Зеленый горошек 400 г – 85 руб. (+9%)

Укроп/петрушка 30 г – 21 руб. (+8%)

Маринованные огурцы 400 г – 69 руб. (+7%)

По данным Чек Индекс.