44-летняя Инна Маликова отказалась от досрочной пенсии

Инна Маликова. Фото: Инстаграм.

Сестра Дмитрия Маликова Инна в 44 года стала пенсионеркой. Право на пособие по старости она имеет как певица. По закону артисты балета, танцовщики и вокалисты могут выходить на пенсию после 15-20 лет трудового стажа на сцене. Инна воспользовалась этой возможностью и стала пенсионеркой на вполне законных основаниях. Тем не менее, этот случай у многих вызвал возмущение. В соцсетях люди приводят в пример своих родителей, которые по многу лет трудятся в шахте или в поле, чтобы заработать право на пенсию. Они считают, что тяжесть их труда несопоставима с работой певицы. «Уработалась» - одно из самых мягких выражений, которые употребляли пользователи соцсетей в отношении артистки.

Такая реакция расстроила певицу. Инна сделала официальное заявление, объяснив, почему она обратилась за выплатами.

- Когда юристы организации, в которой я официально числюсь уже более 25 лет, предложили мне рассмотреть возможность оформления документов на досрочную пенсию, как творческому работнику по стажу, я не придала значения этому факту. Для меня такое положение вещей было нормой — моя мама, артистка балета, получает пенсию с 37 лет. Что среди творческих профессий - обычная практика. Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду «Старость в радость», которому помогаю на протяжении многих лет, - рассказала артистка «СтарХиту».

Инна сделала официальное заявление, объяснив, почему она обратилась за выплатами. Фото: Инстаграм.

Несмотря на то, что она хотела направлять свою досрочную пенсию на благое дело, под давлением общественности Инна решила отказаться от нее. Солистка и руководитель «Новых Самоцветов» собирается оформить пенсию позже, на общих основаниях.

- Определенная категория творческих работников входит в перечень лиц, действительно, имеющих на нее полное право. Кому-то это может показаться несправедливым, но есть закон, не мы его придумали. И обсуждения правомочности этого закона следует вести с законодателем, а не с конкретным артистом или исполнителем. Не совсем понятно, зачем тогда существуют нормы, если мы не должны ими пользоваться. Глядя на то, как начали развиваться события, мы решили отозвать иск. Нам предстоит апелляционная инстанция. Инна Юрьевна будет претендовать на выход на пенсию на общих основаниях с остальными гражданами РФ, - сообщили изданию юристы певицы.

К слову, многие известные артисты, певцы и музыканты оформляют пенсию и при этом продолжают работать. От дополнительного источника дохода обычно не отказываются даже очень богатые люди. Например, 62-летний телеведущий Дмитрий Дибров не стал пренебрегать своим законным правом и оформил все полагающиеся документы. Размером пособия по старости он вполне доволен: Дибров получает от государства 33 тысячи рублей. По словам Дмитрия, он заработал хорошую пенсию благодаря тому, что всю жизнь работал, в его трудовой книжке отмечен непрерывный трудовой стаж.

Дмитрий Дибров получает зарплату в 3,5 миллиона рублей ежемесячно и пенсию в 33 тысячи рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом Дибров считается одним из самых богатых шоуменов России. В одном из интервью телеведущий как-то похвастался своей зарплатой. За годы работы Дмитрий сумел сколотить солидное состояние: его особняк на Рублевке стоит 724 миллиона рублей. За домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном присматривает штат прислуги. На вопрос о том, какая у него зарплата, ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» сообщил: «Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона».