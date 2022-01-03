Алексей Панин прилетел из Испании, чтобы подраться с внуком Аллы Пугачевой из-за Джигурды

Чуть ли не самое популярное ютуб-развлечение россиян в прошедшем году — это любительские бои. Мордобой по правилам кулачного боя или смешанных единоборств. Поначалу рубились не выбившиеся в суперзвезды профессионального спорта бойцы, потом подключились надломленные памятники (Александр Емельяненко), политики (Виталий Милонов), блогеры (Эдвард Бил), рэперы (Жиган и Шокк), а затем, что предсказуемо, за хайпом потянулся и шоу-бизнес (Никита Джигурда, Отар Кушанашвили). Десятки миллионов просмотров набирали и набирают эти звездные побоища.

Интересная заварушка приключилась в промоушене «Наше дело», где взял моду драться Никита Джигурда (за выступление бойцы зарабатывают по несколько миллионов рублей). Сначала 60-летний Пожиратель Хайпа побил Виталия Милонова и Отара Кушанашвили (в каждом бое артиста сопровождала верная подруга — Анастасия Волочкова), а затем вышел против блогера Александра Шпака — качка с перманентным татуажем бровей.

Именно во время «разгорева» этого боя поддержать Джигурду прилетел Алексей Панин, забытая звезда фильмов «Война», «Жмурки» и др. В настоящее время актер вместе с дочкой живет в Испании. А еще адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Фото: instagram.com/boxing911.official

На диване с Александром Шпаком сидел Никита Пресняков. Музыканта неожиданно было видеть на этом мероприятии, но, судя по всему, пришел он туда неслучайно. После ряда словесных выпадов Панин вдруг начал сверхэмоционально вести себя и нарываться на конфликт с внуком Аллы Пугачевой.

- С любительской точки зрения бой Никиты Джигурды мне показался слабым, - отметил Пресняков, чем вверг в бешенство Панина.

- Зачем ***** (болтать), если Никита в 60 лет может стоять на ринге лучше, чем ты в 20?! - взбеленился Алексей. - Ты ***** (офигел)?

Даже после того, как Пресняков перевел все в шутку и сказал, что три года занимался рукопашным боем, Панин не успокоился.

- Ты готов со мной выйти? - вскочил актер. - Пойдем выйдем! Если ты готов ******* (балаболить) про Джигурду, пошли со мной! Я к тебе хорошо относился, но ты ведешь себя по-дурацки. Иди ***!

Фото: instagram.com/blog_dagestan

В итоге было решено, что бой пройдет по боксерским правилам. И, по данным, kp.ru этот эфир уже был записан. Вскоре он появится в Youtube. Подобное (драки известных людей на камеру) происходило только в рамках телешоу «Король ринга» Первого канала.